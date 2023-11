Asus leistet sich peinlichen Tippfehler auf 800 Euro teurem Mainboard

Asus hat die ROG-Evangelion-Edition angekündigt – und auf dem 800 Euro teuren Mainboard einen unangenehmen Schreibfehler eingebaut. (Foto: Nor Gal / Shutterstock)

Im Juli dieses Jahres hat Asus die limitierte Serie „ROG Evangelion“ in Aussicht gestellt. Das an die Anime-Serie Neon Genesis Evangelion angelehnte Design sollte Fans und Spieler:innen gleichermaßen in den Bann ziehen.

Das Ziel, Aufmerksamkeit zu erregen, wurde nun mehr oder weniger unfreiwillig erreicht – durch einen Schreibfehler auf dem neuen Asus ROG Maximus Z790 Hero in der Eva-02 Edition.

Aus „Evangelion“ wird „Evangenlion“

Denn die Anime-Serie soll – wenn es nach Asus geht – den Namen „Evangenlion“ tragen, nicht, wie es richtig heißt, Evangelion. Der Fehler wäre schon gravierend, würde es sich bei einem Evangelion, kurz EVA, um eine Nebenrolle des Anime handeln. Aber das gigantische humanoide Wesen ist leider Hauptbestandteil der Serie – wie man anhand des Titels der Serie hätte erahnen können.

Auf den Fehler aufmerksam gemacht haben @momomo_us über den Mikroblogging-Dienst X, und auch der Youtube-Kanal CEHunter hat in einem Review-Video über das besagte Mainboard berichtet.

Auch im PCGH-Preisvergleich ist der Schreibfehler noch ersichtlich – denn auch dort ist auf den Produktfotos die Rede von „Evangenlion“.

Es ist ein Fehler, der unter den Fans sicherlich nicht unerkannt bleibt und bei einigen bereits für Verärgerung gesorgt hat. Unter der Review von CEHunter wurde in der Kommentarspalte bereits reichlich sarkastisch Stellung zum falschen Namen bezogen: „EVANGENLION. Gute Arbeit, Asus zeigt wirklich die Liebe zum Detail!“

Mainboard als Sammlerstück – Asus hält sich bedeckt

Die einzig gute Nachricht: Der Fehler könnte das Mainboard zu einem seltenen Sammlerstück machen. Diese Erkenntnis könnte dann auch über den hohen Preis von 800 bis 1.000 Euro für das Evangelion-Mainboard hinweg trösten. Denn abgesehen vom neuen Produktdesign handelt es sich bei dem Mainboard um ein handelsübliches Asus ROG Maximus Hero, das bereits für unter 500 Euro zu haben ist.

Fans der Serie wird das Mainboard inklusive Tippfehler voraussichtlich nicht zufriedenstellen – gegebenenfalls werden sie eine Kompensation einfordern. Mittlerweile müsste Asus über den Fehler Bescheid wissen. Zu dem Thema geäußert hat sich der Hersteller bisher aber nicht.

