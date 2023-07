Audiopen: Dieses Tool verwandelt deine Sprachnotizen in Text

Audiopen ist eine plattformübergreifende Webanwendung, mit der gesprochene Ideen effizient verschriftlicht werden können. Die Benutzeroberfläche ist einfach gehalten: Um die Aufnahme zu starten, klickt ihr auf das Mikrofon in der Mitte des Bildschirms. Anschließend könnt ihr eine beliebige Sprachnotiz aufnehmen, die nach dem Drücken der Stopptaste automatisch in eine Notiz in Textform umgewandelt und anschließend gespeichert wird.

Besonders praktisch: Audiopen unterstützt mehrere Sprachen und bietet verschiedene Schreibstile an. Außerdem besteht die Möglichkeit, alte Notizen zu importieren und sie für verschiedene Formate wie E‑Mails, Aufsätze oder Aufgabenlisten umschreiben zu lassen.

Da Audiopen eine Web-App ist, benötigt ihr eine stabile Internetverbindung für die Transkription. Außerdem haben iPhone-Webanwendungen keinen permanenten Zugriff auf ein Mikrofon oder eine Kamera, sodass beim Aufnehmen jeder Notiz erst die Erlaubnis erteilt werden muss.

Audiopen greift auf API von OpenAI zurück. Für die Transkription wird das Open-Source-Spracherkennungssystem Whisper verwendet. Entwickler der Webanwendung ist Louis Pereira. Er entwickelte Audiopen zunächst als Experiment, um die API von OpenAI zu testen. Anschließend veröffentlichte er es als eigenständiges Tool. Erst vergangenen Monat kündigte Pereira eine Chrome-Erweiterung für Audiopen an. Diese ermöglicht es Nutzern, Notizen von einem beliebigen Tab aus zu erfassen, ohne Audiopen parallel öffnen zu müssen.

Kostenfreie Version nur eingeschränkt verfügbar

Die Basisversion von Audiopen ist zwar kostenlos, beinhaltet aber einige Einschränkungen. So können Nutzer nur bis zu drei Minuten Sprachnotizen auf einmal aufnehmen und zehn Notizen gleichzeitig kostenlos auf der Website speichern. Dagegen können zahlende Nutzer bis zu 15 Minuten an Notizen aufnehmen, eine unbegrenzte Anzahl an Notizen in der Cloud speichern und 30 Audiodateien pro Monat hochladen.

Im Gegensatz zur kostenfreien Version, mit der nur Transkripte bearbeiten werden können, können zahlende Abonnenten automatisch Zusammenfassungen erstellen. Eine verbesserte Notizensuche, eine anpassbare Länge der Zusammenfassung und die Möglichkeit, die Aufnahme anzuhalten, gehören ebenfalls zum kostenpflichtigen Premiumabo.

Ein Premiumabo ist für 60 Dollar pro Jahr erhältlich. Außerdem kann für 120 Dollar ein lebenslanger Zugang erworben werden. Für alle, die gelegentlich Sprachnotizen in Text umwandeln möchten, reicht die kostenfreie Version von Audiopen allerdings vollkommen aus.

