Auf diesen Langstreckenflügen kannst du ab Sommer unbegrenzt Whatsapp nutzen

Lufthansa-Passagiere können auf Langstreckenflügen bald uneingeschränkt Text- und Bildnachrichten verschicken. Das soll unabhängig von der Reiseklasse auf dem Smartphone und Tablet möglich sein und die bekannten Apps einschließen – mit anderen Worten Whatsapp und Co.

Anzeige Anzeige

Langstrecken-Chats sind mit diesen Airlines bald möglich

In der Pressemitteilung wirbt Lufthansa damit, dass ihr bald auf den verschiedensten Langstreckenflügen in die USA, Brasilien oder Japan mit Freunden und Familie chatten könnt. „Was auf Kurz- und Mittelstreckenflügen schon ein großer Erfolg ist, wird auch bei unseren Gästen auf der Langstrecke großen Zuspruch finden“, sagt Heiko Reitz, Chief Customer Officer der Lufthansa Airlines.

Das Angebot gibt es für kürzere Flüge schon seit 2024 und soll im Sommer 2025 auf Langstreckenflüge ausgeweitet werden. Neben Lufthansa werden auch SWISS und Austrian Airlines diese Möglichkeit anbieten. Die Pressemitteilung nennt allerdings kein genaues Startdatum.

Anzeige Anzeige

5 Bilder ansehen 5 Steam-Games, in denen ihr zu Piloten und Flughafen-Managern werdet Quelle: Laminar Research

Mehr zum Thema Fliegen

Ihr seid große Flugzeug-Fans? Dann wird euch diese riesige Maschine vielleicht interessieren. Ein Energieunternehmen plant derzeit Windrunner, ein Flugzeug mit einer Länge von 108 Metern und 80 Meter Flügelspannweite. Mehr dazu lest ihr hier.

Die Möglichkeit, jederzeit auch während eines langen Fluges erreichbar zu sein, hört sich durchaus praktisch an. Doch nicht alle Entwicklungen in der digitalisierten Flugbranche verlaufen immer reibungslos. So verursachte ein Cyberangriff rund um Weihnachten 2024 bei Japan Airlines für Verspätungen.

Anzeige Anzeige

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Whatsapp