Mit diesem Emulator könnt ihr euer Auto als Mario-Kart-Controller benutzen

Der Amerikaner Gordon Hlavenka hat bei Youtube ein Video hochgeladen, das eine technische Meisterleistung seines Sohnes Dan zeigt. Der hatte zusammen mit seinem Team einen Hackathon in Illinois gewonnen. Dem Team war es gelungen, ein echtes Auto in die Welt von „Mario Kart“ einzuführen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Ein Video aus der heimischen Garage zeigt, wie das möglich ist. Dan schloss einen Raspberry-Pi-Mikrocomputer an den On-Board-Diagnoseanschluss des Chevy Volts seines Vaters an und ließ „Mario Kart“ in einem N64-Emulator auf einem Laptop laufen, den er auf dem Armaturenbrett platziert hatte. Dabei funktioniert das Spiel wie gewohnt, benötigt allerdings keinen externen Controller, denn als Eingabegeräte dienen das originale Lenkrad, das Gaspedal und die Bremsen des Autos.

Realismus pur

Fasziniert von diesem Hack postete Hlavenka unter dem schönen Namen Crash Gordon in einem Chevy-Volt-Forum über die Entdeckung seines Sohnes. „Vor einiger Zeit gewann er (und ein paar Freunde) einen Hacking-Wettbewerb, indem er den OBD2-Anschluss in einem Honda CR-V auf einen Nintendo-64-Emulator umleitete und ‚Mario Kart‘ spielte, wobei er das Lenkrad, das Gaspedal und die Bremsen des CR-V benutzte. Als er über Ostern nach Hause kam, ließ ich ihn das auf den Volt portieren.“ Heruntergeladen werden kann der Emulator bei GitHub. Nachmachen wärmstens empfohlen.

Es ist nicht das erste Mal, dass die echte Autowelt auf „Mario Kart“ trifft. Erst im vergangenen Jahr baute der Tiktoker Tyler Atkin in seinen Mazda MX-5 das Mario-Kart-Lenkrad der Wii ein. Auch große Autokonzerne erkennen das Potenzial von Gaming im Auto. In Zusammenarbeit mit Air Console entwickelt der deutsche Autobauer BMW Games für das Cockpit. Gezockt werden kann dabei unter anderem ein Game namens „Gokartgo Air“, das stark an „Mario Kart“ erinnert.

Mehr zu diesem Thema