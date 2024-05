Bastler bauen funktionierenden Dune-Anzug nach, der Schweiß in Wasser verwandelt

Der von Frank Herbert für dessen Science-Fiction-Roman aus dem Jahr 1965 ersonnene Ganzkörperanzug wird „Stillsuit“ genannt. Er ist in der Lage, über einen Filter sowohl Schweiß als auch Urin zu recyceln. So ginge den Träger:innen keine Körperfeuchtigkeit verloren.

Anzeige Anzeige

Der gebastelte Stillsuit funktioniert

Durch einen Schlauch wird das rückgewonnene Wasser in die Nase der Nutzenden abgegeben. Eine externe Wasserquelle benötigen die Bewohner:innen des Wüstenplaneten daher nicht.

Das Konzept interessierte die Macher des Youtube-Kanals The Hacksmith. Sie haben daher versucht, ihren eigenen Stillsuit zu entwickelt, allerdings ohne das Urin-Recycling. Das ist ihnen erstaunlicherweise mit einer überraschend einfachen Technologie sogar gelungen.

Anzeige Anzeige

Zwar kann der selbst gebaute Stillsuit optisch nicht überzeugen, funktionieren soll er dennoch. Im Wesentlichen haben die Youtuber einen Tyvek-Anzug aus hochdichten Polyethylen-Fasern hergenommen und der Testperson ein Dune-Kostüm von der Stange übergezogen.

Mit einem thermoelektrischen Kühler ist es ihnen gelungen, den Schweiß des Stillsuit-Trägers aufzufangen. Bei der Kühleinheit handelte es sich um ein kleines gitterförmiges Gerät, das etwa zur Kühlung von Computern eingesetzt wird.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Stillsuit produziert warmes Wasser

Eine Seite des Geräts montierten die Youtuber im Inneren des Anzugs. Die funktionierte ähnlich wie ein Luftentfeuchter und zog die Feuchtigkeit in der eingeschlossenen Luft an. Das entstehende Wasser wurde in einer Trinkblase in Kombination mit einem im Sportgeschäft gekauften Wasserfilter gesammelt.

Über einen Strohhalm saugte der Anzugträger das Wasser dann an.

Anzeige Anzeige

„Alle denken, ich trinke mein eigenes Pipi“, beschwerte sich die Versuchsperson in dem Video. Tatsächlich schmecke der umgewandelte Schweiß allerdings „genau wie Wasser“ – wenn auch etwas warm.

Mehr zu diesem Thema