Retro-VR: Bastler verbindet N64 mit Oculus-Brille

Die N64 wird zur VR-Konsole. (Foto: The Image Party / Shutterstock)

Der Youtuber James Lambert hat seine Nintendo 64 in eine funktionierende VR-Konsole umgewandelt. Er hatte an seiner Konsole bereits einen USB-Anschluss installiert, über den sie Daten von einer VR-Brille empfangen kann.

Anzeige Anzeige

Für das VR-Erlebnis entschied sich Lambert für das Oculus Development Kit 1, da es über einfache Tracking-Mechanismen verfügt. Lambert nutzte den von Facebook bereitgestellten Quellcode und setzte einen Arduino ein, der zwischen der Konsole und der Brille platziert wurde.

Das Gerät verarbeitet die Daten, indem es lediglich die Orientierungsdaten an die Konsole weiterleitet.

Anzeige Anzeige

Die Ansicht muss angepasst werden

Ursprünglich wurde die Nintendo 64 dafür entwickelt, Spiele auf einem Fernseher darzustellen. Um ein korrektes Bild in der VR-Brille zu gewährleisten, teilte Lambert den Bildschirm in zwei Hälften – eine für jedes Auge.

Zusätzlich passte er die Projektionsmatrizen so an, dass sie der neuen Darstellungsform gerecht werden. Lambert musste einige Probleme lösen, um die VR-Brille mit der Nintendo 64 zu verbinden. Am Ende funktioniert die VR-Brille allerdings mit seiner Konsole.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Einige Probleme bleiben

Das Ergebnis ist allerdings nicht ohne Mängel. Aufgrund der im Vergleich zu heutigen Standards eher bescheidenen Leistung der Nintendo 64 leidet das VR-Erlebnis unter einigen Einschränkungen.

Spieler müssen sich entweder mit einem sehr verpixelten Bild oder einer niedrigen Bildwiederholrate abfinden. Hinzu kommt eine spürbare Verzögerung zwischen den Bewegungen des Headsets und deren Umsetzung auf dem Bildschirm.

Anzeige Anzeige

Daran könne Lambert allerdings nichts ändern, sagt er im Video. Trotzdem hat er es geschafft, die alte Technik der N64 mit einem modernen VR-Headset zu verbinden.

Diese 9 modernen 3D-Spiele setzen auf PSX- und N64-Grafik

10 Bilder ansehen Diese 9 modernen 3D-Spiele setzen auf PSX- und N64-Grafik Quelle: Steam

Mehr zu diesem Thema