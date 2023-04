Becks braut Bier nach KI-Rezeptur von ChatGPT

Mit Becks springt nun auch eine Brauerei auf den KI-Zug auf. Zu ihrem 150. Geburtstag haben die Bremer Bierhersteller mithilfe von künstlich intelligenter Software wie ChatGPT und Midjourney ein limitiertes Bier gebraut. Becks Autonomous heißt „das Bier, das sich selbst kreierte“.

Becks Autonomous: Auf 450 Stück limitiertes Jubiläumsbier

Am heutigen Mittwoch, dem 12. April 2023, kommt Becks Autonomous auf den Markt. Auf der Website des Marketinggags lief ein Countdown zum Start herunter. Die Auflage ist auf 450 Stück limitiert und ist nur in Deutschland, Großbritannien und Italien erhältlich.

„150 Jahre der Innovation erfordern eine Überraschung, die zu unserem Pioniersgeist passt“, heißt es vonseiten der Brauerei Beck, die 1873 unter dem Namen Kaiserbrauerei Beck & May o.H.G in Bremen gegründet wurde und mittlerweile zum Weltmarktführer Anheuser-Busch InBev gehört.

So erschuf Becks das KI-Bier Autonomous

Die Marketing-Abteilung von Becks hat laut eigener Aussage ein System namens Compound Prompting entwickelt. Jede Eingabe in eine mit künstlicher Intelligenz arbeitende Software und die erhaltene Antwort beeinflussen die nächste Eingabe und so weiter.

Los ging es mit einem Kick-Off-Gespräch zwischen Marketing und dem Chatbot ChatGPT. Dabei fragte der menschliche Teil des Projekts die KI nach Ideen zum Jubiläum, die zu den Ambitionen der Brauerei passen. Dabei schlug ChatGPT vor, ein Bier mithilfe von künstlicher Intelligenz zu brauen.

Aus laut Becks Millionen Möglichkeiten, wie man die Zutaten Wasser, Hopfen, Malz und Hefe kombinieren kann, wählte die KI eine Rezeptur, mit der die Bremer Braumeister arbeiten konnten.

Im nächsten Schritt schlug die KI den Name Becks Autonomous vor. Auf der Basis des Titels und des Konzepts entwarf sie ein Logo und den Slogan „das Bier, das sich selbst kreierte“. Den Claim übernahm Becks, obwohl er logisch nicht ganz korrekt ist. Schließlich bringt sich das Bier nicht selbst hervor, sondern wird von KI und menschlichem Input gestaltet.

Logo von Midjourney gestaltet

Das Programm Midjournay gestaltete die Dose, in der Becks Autonomous verkauft wird. Die Kunst-KI schuf als Illustration eine Art Platine, die von Hopfenpflanzen umrankt wird. Dies soll wohl Technik und Natur, also die KI und das Bier zusammenbringen.

Letztlich haben künstliche Intelligenzen auch die Werbekampagne für das KI-Bier entwickelt, die aus Spots für Radio und Fernsehen besteht. Zudem schlugen sie Texte für Influencer-Werbung vor.

Auch den Text auf der Website des Jubiläumsbiers hat eine künstliche Intelligenz verfasst. Dies merkt man an Rechtschreibfehlern, die menschliche Korrektoren so nicht stehen lassen würden. So liest man dort etwa „desshalb“ und „bishin“. In der Zeitleiste bei dem Punkt zum Namen wird der Text zur Rezeptur wiederholt.

Becks Autonomous ist nicht das erste KI-Bier

Becks ist allerdings nicht die erste Brauerei, die mit künstlicher Intelligenz arbeitet. So hat auch die Atwater Brewery in Detroit bereits ein India Pale Ale nach KI-Rezeptur gebraut. Die ebenfalls in Michigan ansässige Whistle Buoy Brewing hat wiederum Robo-Beer vorgestellt. Dabei hat eine KI nicht nur bei Rezept, sondern auch bei der Produktbeschreibung geholfen.

