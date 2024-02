War Bennu Teil eines Ozean-Planeten? Nasa wertet Asteroiden-Probe aus

Es liegt noch eine Menge Arbeit vor den Forschenden, die derzeit im Kuiper-Arizona-Labor in den USA auswerten, was die Sonde Osiris Rex von ihrer siebenjährigen Weltraummission mit auf die Erde gebracht hat. Trotzdem geben die feinen Gesteinsproben vom Asteroiden Bennu schon jetzt Anlass zu Spekulationen.

Anzeige Anzeige

Wie Space.com berichtet, könnte der um die Sonne kreisende Asteroid vor schätzungsweise 4,5 Milliarden Jahren von einem Planeten weggebrochen sein, der gute Aussichten darauf gehabt haben könnte, Leben zu beherbergen.

Bennu: Neuartige Gesteinsproben enthalten Wasser und Phosphor

Lediglich 200 Milligramm der insgesamt 250 Gramm Asteroiden-Material werden momentan in Arizona untersucht. Wie Untersuchungsleiter Dante Lauretta gegenüber Space.com erklärt, sind die Proben auf Isotopen-Ebene schon jetzt deutlich unterschiedlich zu dem, was man bisher an Gestein von Meteoriten gewinnen konnte.

Anzeige Anzeige

Vor allem verblüffend ist, dass die maximal nur wenige Zentimeter großen Steinchen wohl reichlich in Mineralien eingeschlossenes Wasser enthalten. Außerdem sind sie reich an Kohlenstoff, Stickstoff, Schwefel und nicht zuletzt Phosphor.

Besonders die hohe Phosphorkonzentration in der Asteroiden-Kruste liefert Lauretta und seinem Team Anlass für Spekulationen.

Anzeige Anzeige

„Bennu könnte Fragment eines Ozean-Planeten sein“

So eine Phosphat-Kruste wurde nämlich bisher noch nie an einem Meteoriten entdeckt, sondern eher auf außerirdischen Ozean-Planeten. Laut Lauretta handelt es sich bei Phosphor um einen entscheidenden Baustein für die Entstehung von Leben, der auch in den Ozeanen auf der Erde zu finden ist.

„Asteroid Bennu könnte ein Fragment eines alten Ozean-Planeten sein. Das ist noch höchst spekulativ. Aber es ist gerade die beste Annahme, die ich habe, um den Ursprung dieses Materials zu erklären“, so Lauretta wörtlich.

Anzeige Anzeige

Nach technischen Problemen: Wissenschaftler:innen können endlich Bennu-Proben untersuchen

Detaillierte Erkenntnisse aus ihrer Gesteinsprobenforschung wollen die Wissenschaftler:innen im März bei der 55th Lunar and Planetary Science Conference in Texas präsentieren.

Im April 2021 hatte sich die Sonde Osiris Rex auf den Weg zurück zur Erde gemacht, nachdem sie vom 322 Millionen Kilometer entfernten Asteroiden Bennu Gesteinsproben entnommen hatte. Am 24. September vergangenen Jahres war die kostbare Fracht dann im US-Bundesstaat Utah gelandet.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Aufgrund technischer Schwierigkeiten konnten die Wissenschaftler:innen den Behälter mit den Asteroiden-Proben erst Ende Januar öffnen. Von der Auswertung des Materials erhofft sich die Wissenschaft neue Erkenntnisse über die Entstehung unseres Sonnensystems.

Mehr zu diesem Thema NASA