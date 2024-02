Besitzer der Apple Vision Pro berichten von seltsamem Riss im Glas

Eine wachsende Zahl von Eigner:innen der brandneuen Vision Pro des kalifornischen Herstellers Apple postet nahezu identische Berichte über einen Riss auf dem Frontglas ihrer AR-Brillen. Nicht nur der Riss ist bei allen identisch. Ebenfalls identisch ist, dass keiner von ihnen zu wissen scheint, wie es passiert ist.

Plötzlich auftretender Riss verärgert Vision-Pro-Eigner

Das Problem wurde zuerst von den Kolleg:innen der Publikationen Apple Insider und Mac Rumors entdeckt. Auch den Kolleg:innen von Engadget ist die Vision Pro scheinbar grundlos gerissen. Ebenso haben verschiedene Reddit-Benutzer im Subreddit r/Visionpro darüber berichtet.

Dabei zeigen alle online gepusteten Bilder vertikale Haarrisse in genau demselben Bereich über dem Nasensteg. Die betroffenen Reddit-Nutzer:innen beteuern, nicht zu wissen, was den Riss verursacht haben könnte.

Jedenfalls hätten sie das Gerät weder fallen lassen noch etwa unsachgemäß gelagert. Reddit-Nutzer @dornbirn behauptet, er habe das Frontglas poliert, das Soft Cover aufgesetzt, das Gerät in der Tasche verstaut und am nächsten Morgen den Riss entdeckt. Auch die meisten anderen betroffenen Reddit-Nutzer:innen wollen ihre Vision-Pro-Geräte entweder in Hüllen oder zumindest im Soft Cover aufbewahrt haben.

Riss im Headset: Daran könnte es liegen

Spekulationen zufolge könnte es sich um ein thermisches Problem handeln, das auftritt, wenn die Vision Pro in der Hülle oder mit aufgesetzter Abdeckung geladen wird. Andere vermuten ein Herstellungsproblem mit dem Glas.

Wieder andere können sich einen Designfehler vorstellen. Danach wäre das Glas zu hart gespannt und reiße irgendwann an der Sollbruchstelle. Unklar bleibt zunächst, ob sich das Problem auswirkt. Zwar tritt der Haarriss über einem Sensor auf, behindert aber keine der Kameras.

Apple zuckt mit den Schultern

Apple stellt sich bislang auf den Standpunkt, nichts mit dem Problem zu tun zu haben. Danach handele es sich um eine kostenpflichtige Reparatur. Wer für stattliche 500 US-Dollar Apple Care gebucht hat, zahlt den Selbstbehalt von 299 Dollar. Ohne Apple Care kostet die Reparatur 799 Dollar.

Unklar ist noch, wie verbreitet das Problem tatsächlich ist. Sollte sich herausstellen, dass es sich um ein weniger seltenes Phänomen handelt, dürfte sich Apples Haltung zum Thema auch noch einmal ändern.

