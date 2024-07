Miner in der Nachbarschaft: Wenn der Bitcoin zur Lärmbelästigung wird

Die Gemeinde Hoot County im US-Budestaat Texas hat ein Problem. In der Nachbarschaft gibt es eine Bitcoin-Mining-Anlage, die viel Lärm erzeugt. Dadurch würden die Bewohner unter gesundheitlichen und psychologischen Problemen leiden, heißt es in einem Bericht von CBS News.

„Wissen Sie, man kann abends nicht draußen sitzen und einfach die Brise genießen, ein Glas Wein trinken oder so, weil dann dieser Lärm da ist“, erklärt etwa Hood-County-Anwohner Tom Weeks gegenüber CBS News. Zudem erklärte er, dass der Lärm auch in seinem Haus zu hören sei, weshalb er nicht in Ruhe schlafen könne.

Lärm führt wohl zu gesundheitlichen Problemen

Nannette Samuelson, Bezirkskommissarin 2 von Hood County, erläutert weiter: „Der Lärm ist ununterbrochen, rund um die Uhr. Sie leiden unter Schwindel. Ihre Kinder bekommen Cochlea-Implantate, weil sie jetzt schwerhörig sind; es gibt alle möglichen medizinischen Probleme.“

Samuelson erklärte, dass sie seit ihrem Amtsantritt Beschwerden über die Mining-Anlage erhalten habe.

Auch die Texas Coalition Against Cryptomining kritisiert die Anlage von Marathon Digital Holdings. Die Initiative betont, dass der hohe Stromverbrauch der Anlage die Strompreise für die Anwohner in der Gegend erhöhe.

Marathon verspricht Besserung

Marathon selbst erklärt in einem Statement, dass das Unternehmen die Schallwand rund um das Gelände erweitern und zusätzliche Bäume pflanzen wollen, um den Lärm zu reduzieren. Die Verantwortlichen betonen jedoch, dass die Geräuschkulisse im rechtlich erlaubten Rahmen liege.

Zudem handelt es sich um ein Industriegebiet, und das Datencenter existierte bereits lange bevor Marathon es Anfang des Jahres von US Bitcoin Corp/Hut 8 übernommen hat. Weiter plant Marathon, die Kühlung der Bitcoin-Miner auf Flüssigkeitstauchkühlung umzustellen. Diese Methode sei zwar teurer im Betrieb, jedoch deutlich leiser.

Eine Mining-Anlage in Abu Dhabi nutze diese Technik bereits erfolgreich und dort habe es bisher keine Beschwerden über Lärm gegeben.

