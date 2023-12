Bitkom-Umfrage: So viel Geld geben Deutsche fürs Internet aus

Von September bis Oktober 2023 hat Bitkom Research bei insgesamt 1.134 Personen in Deutschland telefonisch nachgefragt, ob ihr Haushalt über einen Internetanschluss verfügt, wie schnell das Internet laut Vertrag sein sollte und was das Ganze kostet. Laut Bitkom ist das Ergebnis der Umfrage repräsentativ für Deutschland.

Im Durchschnitt zahlen die Deutschen aktuell 42 Euro pro Monat für den Internetanschluss in ihrem Haushalt. Dabei fallen die 42 Euro häufig nicht nur für einen reinen Internetanschluss an, sondern auch für Kombipakete, in denen dann beispielsweise zusätzlich ein Telefonanschluss oder digitales Fernsehen enthalten sind.

Mit 42 Euro sind die Ausgaben für die Internetversorgung 2023 deutlich höher angesetzt als noch 2018: Damals zahlten die deutschen Haushalte durchschnittlich 34 Euro fürs Internet. Das durfte dafür damals auch noch etwas langsamer sein: Für 63 Prozent der Haushalte reichte 2018 eine Verbindung mit Spitzengeschwindigkeiten bis zu 32 Megabit pro Sekunde, rund 27 Prozent setzten auf bis zu 100 Megabit pro Sekunde.

2023 greifen rund 63 Prozent der Haushalte auf Spitzengeschwindigkeiten zwischen 31 und 100 Megabit pro Sekunde zurück, gut 21 Prozent sind mit maximal 30 Megabit pro Sekunde etwas gemächlicher unterwegs. Anschlüsse, die mehr als 100 Megabit pro Sekunde versprechen, kommen in etwa vier Prozent der Haushalte zum Einsatz.

Ganz ohne Internetanschluss? Die Zahl sinkt

Es gibt allerdings auch Haushalte, die auf die Frage nach Kosten und Geschwindigkeit ihres Internetanschlusses keine Antwort parat haben – weil sie schlichtweg nicht ans Internet angeschlossen sind.

Insgesamt elf Prozent der Befragten gaben 2023 gegenüber Bitkom Research an, keinen Internetanschluss zu nutzen. Zum Vergleich: 2018 waren noch rund 17 Prozent der Haushalte ohne Internetanschluss.