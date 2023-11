Black Friday: Die besten App-Deals zum Sparen!

Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Egal, ob Black Friday, Black Week, Cyber-Monday oder Cyber-Week: Im Herbst und Winter gibt es jede Menge Schnäppchen und andere Angebote. Für Verbraucher:innen bedeutet das vor allem eines: Es lässt sich viel Geld sparen. Das gilt nicht nur für Technikprodukte.

Einige App-Anbieter halten zum Black Friday spannende Angebote bereit.

Das neue Jahr steht schon in den Startlöchern. Das bedeutet: Nicht mehr lange und die guten Vorsätze werden wieder notiert und in Angriff genommen. Fitness-Apps können dabei helfen, gesund zu bleiben und die Ziele zu erreichen – egal, ob beim Training oder zur Stressbewältigung. Deine Neujahrsvorsätze kannst du schon jetzt in Angriff nehmen und Geld sparen.

Headspace: Die Schnäppchenjagd kann ganz schön stressig sein. Wie wäre es, dem Stress mit einer kurzen Meditation zu entfliehen? Headspace verspricht kurzfristige Entspannung mit regelmäßigen, kurzen Trainingseinheiten. Nutzer:innen können zwischen langen und kurzen Meditationen wählen. Besonders die kurzen Sessions lassen sich gut in den Alltag integrieren. Vor einiger Zeit haben wir die App für dich getestet.

Deal: Das Black-Friday-Angebot von Headspace kann sich sehen lassen: Zum Schnäppchentag des Jahres gibt es 50 Prozent Rabatt auf das Abonnement der Meditations-App.

Hier geht’s zum Black-Friday-Angebot von Headspace*

Für unterwegs, zum Entspannen nebenbei oder als Hilfe beim Einschlafen: Hörbücher erfreuen sich großer Beliebtheit. Damit dir bei deiner Black-Friday-Shoppingtour nicht langweilig wird, gibt’s was auf die Ohren, und das zum kleinen Preis.

Blinkist: Das deutsche Startup bietet mehr als 1.000 Sachbuchbestseller zusammengefasst in 15-Minuten-Texte für unterwegs. Neben einem kostenlosen Basisangebot gibt es auch Abonnements.

Deal: Zum Black Friday bekommst du 75 Prozent Rabatt auf das Premium-Abonnement bei Blinkist. Damit sparst du 60 Euro im Jahr.

Hier geht’s zum Black-Friday-Angebot von Blinkist*

Audible: Die wohl bekannteste Hörbuch-App ist Amazons Audible-Dienst. Für 9,95 Euro im Monat erhalten User:innen jeweils ein „Guthaben“. Mit diesem lässt sich dann ein Hörbuch erwerben. Für einige Titel musst du kein Guthaben ausgeben, diese sind im Abo enthalten.

Deal: Mit dem Black-Friday-Angebot von Audible kannst du die App für drei Monate kostenlos testen.

Hier geht’s zum Black-Friday-Angebot von Audible*

Das Interesse an Onlinekursen ist während der Coronakrise stark gestiegen. E‑Learning-Plattformen liegen im Trend. Viele sind auf den Geschmack gekommen, sich nebenbei für wenig Geld fortzubilden. Die Inhalte reichen dabei von klassischen Sprachkursen bis zu Programmierschulen. Aber auch das Thema Homeschooling steht hoch im Kurs. Kein Wunder, dass es auch in diesem Bereich Angebote zum Black Friday gibt.

Babbel: Die Sprachenlern-App aus Deutschland überzeugt durch ein umfangreiches und motivierendes Angebot. Die App gibt es für iPhone und Android-Geräte. Je nachdem, wie viel du lernen willst, bezahlst du im Abonnement unterschiedliche Beiträge mit Laufzeiten von bis zu zwölf Monaten.

Deal: Unter dem Motto „Eine neue Sprache zu sprechen ist der wahre Deal!“ bietet Babbel im Rahmen eines Black-Friday-Sales ordentlich Rabatt. Auf das zwölfmonatige Babbel-Abo bekommst du aktuell 45 Prozent Rabatt, für das Lifetime-Abonnement sogar 60 Prozent Rabatt. Um ein Leben lang Zugang zur Babbel-App zu erhalten, zahlst du daher gerade 199,99 Euro statt 499,99 Euro.

Hier geht’s zum Black-Friday-Angebot von Babbel*

Mondly: Ein globales Angebot mit 41 Sprachen bietet die Plattform von Mondly. Das Lernkonzept setzt auf einen Mix aus Videolektionen, optisch ansprechend aufbereiteten Grammatik- und Vokabeleinheiten sowie Konversationen mit Muttersprachler:innen.

Deal: Anlässlich des Black Fridays bietet Mondly einen echten Schnapper: 96 Prozent Rabatt auf den lebenslangen Zugang zur Premium-Version.

Hier geht’s zum Black-Friday-Angebot von Mondly*

Rosetta Stone: Ein großes Sprachangebot finden Nutzer:innen bei Rosetta Stone. Monatspakete gibt es für drei oder zwölf Monate oder einen lebenslangen Zugang für einen einmaligen Fixpreis.

Deal: Im Black-Friday-Vorverkauf bekommst du den Lifetime-Zugang zu 24 Sprachen für 149 Euro statt 349 Euro.

Hier geht’s zum Black-Friday-Angebot von Rosetta Stone*

EF English live: Sprechen, Schreiben, Hören und Lesen sollen sich mit dem Angebot von EF English Live besonders gut trainieren lassen. Für die Nutzung der Plattform zahlst du im monatlichen Abonnement.

Deal: Bis zum 30. November bekommst du beim Abschluss eines Abos den ersten Monat Sprachenlernen für einen symbolischen Euro – damit nicht genug, zwölf kostenlose Privatstunden gibt es on top.

Hier geht’s zum Black-Friday-Angebot von EF English live

Lingoda: Ein weiterer Anbieter aus Deutschland: Lingoda kann nur im Browser genutzt werden, bietet allerdings echte Onlinekurse mit qualifizierten Fremdsprachenexpert:innen. Die Preise orientieren sich an Sprache und Stundenzahl.

Deal: Zum Black Friday bekommst du bei Lingoda 30 Prozent Rabatt auf alle Sprachkurse.

Hier geht’s zum Black-Friday-Angebot von Lingoda*

Busuu: Eine neue Sprache lernen in nur zehn Minuten am Tag – das verspricht Busuu. Zeitsparend aufbereitet, helfen schnelle Lektionen beim Lernen und halten die Motivation langfristig oben.

Deal: Im Rahmen der Black-Friday-Aktion von Busuu bekommst du aktuell 75 Prozent Rabatt auf die Jahresmitgliedschaft der Plattform.

Hier geht’s zum Black-Friday-Angebot von Busuu

Onemonth: Die Plattform richtet sich an alle, die eine Karriere im Tech-Sektor anstreben. Ausgelegt auf eine Laufzeit von einem Monat, umfassen die Kurse je nach Wunsch die Themen Ruby on Rails, HTML, CSS, Growth Hacking, iOS und Programmieren für Anfänger:innen.

Deal: Aktuell bekommst du 30 Prozent Rabatt auf eine Mitgliedschaft bei Onemonth.

Hier geht’s zum Black-Friday-Angebot von Onemonth

OS Training: Nicht im Kern auf Programmieren, dafür aber auf die Entwicklung und die Pflege von Websites ist OS Training ausgerichtet. Nutzer:innen finden hier im Wochentakt neue Videokurse rund um WordPress, Drupal oder Joomla.

Deal: Zum Black Friday kannst du beim Abschließen einer Mitgliedschaft bei OS Training ordentlich sparen. Die VIP-Mitgliedschaft mit einer Laufzeit von einem Jahr kostet statt 175 nur 75 US-Dollar. Den OS-Team-Account bekommst du für 85 Dollar im Jahr statt der üblichen 195 Dollar.

Hier geht’s zum Black-Friday-Angebot von OS Training

Udemy: Ein großes Kursangebot bietet Udemy. Besonders beliebt sind die Lehrinhalte zum Thema Programmierung. Angeboten werden beispielsweise Kurse zu modernem JavaScript oder gestaffelte Bootcamps zu PHP und Python.

Deal: Im Black-Friday-Sale bei Udemy gibt es einige Kurse schon ab 9,99 Euro.

Hier geht’s zum Black-Friday-Angebot von Udemy*

Sofatutor: Das Berliner Startup bietet etliche Übungen, Tests und sogar Support durch Nachhilfelehrer:innen für alle Schulfächer und Klassenstufen an. Schüler:innen sollen verstehen, was im Unterricht gelehrt wird, und besser vorbereitet sein auf Klassenarbeiten und Abschlussprüfungen.

Deal: Aktuell kannst du Sofatutor 30 Tage kostenlos testen und bekommst dann 40 Prozent Rabatt auf alle Abomodelle.

Hier geht’s zum Black-Friday-Angebot von Sofatutor

Simple Club: Digitalisierte Unterrichtsmaterialien gibt es auch bei Simpleclub. Konkret heißt das: alle wichtigen Fächer ab der siebten Klasse – egal, welches Bundesland. Neben der Plattform betreiben die Gründer auch eine Youtube-Videoreihe für unter anderem Deutsch, Biologie, Chemie, Geografie, Geschichte, Informatik, Mathematik, Physik und Wirtschaft.

Deal: Bei beiden Zugängen von Simpleclub kannst du gerade 70 Prozent sparen.

Hier geht’s zum Black-Friday-Angebot von Simpleclub

Scoyo: Die Plattform Scoyo punktet vor allem mit interaktiven Lernvideos und Übungen für die erste bis siebte Klasse. In den Videos bekommen Schüler:innen herausfordernde Aufgaben gestellt. Im Anschluss wird das Ergebnis besprochen. Die Plattform wird von Disney und der RTL Group betrieben.

Deal: Im Rahmen der Black Week bekommst du gerade 50 Prozent Rabatt auf das Drei- und das Zwölf-Monate-Abo von Scoyo.

Hier geht’s zum Black-Friday-Angebot von Scoyo*

Rund um den Black Friday gibt es eine Menge Angebote. Damit du nicht den Überblick verlierst und die besten Schnäppchen verpasst, findest du hier unsere große Übersicht über die besten Black-Friday-Angebote.

Dieser Artikel wird von der Redaktion jährlich aktualisiert.

