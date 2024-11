Black Friday: Warum du beim Kauf des Macbook Air aufpassen musst

Wer am Black Friday ein Macbook Air kaufen will, sollte genau hinsehen. (Foto: t3n)

Am Black Friday ist ein Preisvergleich vor dem Shopping in vielen Fällen ratsam. Schließlich muss ein Streichpreis bei einem Händler nicht bedeuten, dass es das Produkt nicht woanders günstiger gibt. Im Falle des aktuellen Macbook Air mit M3-Prozessor kann der Besuch auf Portalen wie Idealo allerdings in die Irre führen. Für den besten Deal solltet ihr hier deswegen genau hinsehen.

Macbook Air am Black Friday: Der Teufel steckt im Detail

So verkauft Amazon das Macbook Air M3 mit 13 Zoll* etwa ab 987 Euro. Im Vergleich zu den 1.299 Euro, die Apple selbst dafür aufruft, ist das ein echtes Schnäppchen. Schaut man aber bei der Preissuchmaschine nach, stellt man fest, dass andere Händler das Apple-Notebook sogar noch günstiger anbieten.

Los geht es schon ab 947 Euro. Auf dem Papier spart ihr im Vergleich zu Apples Onlineshop also noch mehr Geld. Zwar ist der SSD-Speicher in dieser Ausführung identisch mit dem des etwas teureren Angebots (beide Geräte haben 256 Gigabyte), die günstige Alternative kommt aber nur mit acht Gigabyte Arbeitsspeicher.

Apple hatte nach der Vorstellung neuer Macs hier aber angesetzt und den Arbeitsspeicher verdoppelt – wohl, um die Geräte fit für das KI-Paket Apple Intelligence zu machen. Bei Amazon und anderen Händlern wie Notebooksbilliger.de* findet ihr das Gerät dagegen wie bei Apple mit 16 Gigabyte Arbeitsspeicher.

Die Frage: Lohnt sich der Aufpreis von 40 Euro? Auf jeden Fall! Der geringe Arbeitsspeicher gehörte zu den wenigen Kritikpunkten am Macbook Air. Apple selbst ließ sich ein Upgrade von 8 auf 16 Gigabyte in der Vergangenheit teuer bezahlen. Noch bis vor wenigen Wochen wurden dafür 230 Euro extra fällig.

