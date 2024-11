Mit diesem Tool kannst du die Verkäufe zum Black Friday live verfolgen

Am Black Friday klingeln die Kassen. Ein Tool von Shopify zeigt, wie sehr. (Foto: BUNDITINAY / Shutterstock)

5,9 Milliarden Euro – so viel gaben die Deutschen laut Handelsverband Deutschland im vergangenen Jahr an Black Friday und Cyber Monday aus. Was genau dieses Shopping-Phänomen auf globaler Ebene bedeutet, zeigt jetzt ein Blick auf den Live Globe von Shopify: Die Plattform liefert Echtzeitdaten von Shopify-Verkäufer:innen, darunter Verkaufszahlen, Bestellungen pro Minute, Produkt- und Konsumtrends sowie Unique Shopper weltweit.

Echtzeit-Verkaufszahlen auf einen Blick

Der Live Globe von Shopify präsentiert sich in diesem Jahr erstmals als interaktives 3D-Cockpit eines Raumschiffs mit einer rotierenden Weltkugel im Zentrum. Diese dreidimensionale Weltkarte visualisiert nicht nur die Shopping-Hotspots verschiedener Regionen, sondern auch internationale Verbindungen, wie zum Beispiel Bestellungen von Deutschland nach China.

Die angegebenen Werte basieren auf den weltweiten Verkaufszahlen, die über die Shopify-Plattform abgewickelt werden. Aktuell (Stand: 13:45 Uhr) pendelt sich die durchschnittliche Zahl der Käufer:innen bei rund 13 Millionen ein, die Anzahl der Sales beläuft sich auf über einer Million pro Minute. Interessant ist vor allem das Auf und Ab der Werte zu verschiedenen Tageszeiten.

Musik als Spiegel des globalen Shoppingtrends

Das Tool bietet auch eine Reihe spielerischer Elemente: Neben dem obligatorischen Wackelkopf, der auf keinem Armaturenbrett fehlen darf, lässt sich beispielsweise die Farbe der Erdkugel individuell einstellen. Per Knopfdruck kann außerdem die Schwerkraft ausgeschaltet werden und Gegenstände wie eine leere Kaffeetasse fliegen durch die Luft. Am intensivsten ist das Erlebnis mit einem VR-Headset – der Live Globe unterstützt sowohl Apple Vision Pro als auch Meta Quest 3 und Meta Quest 3S.

Interessant ist beim Betrachten der visualisierten Echtzeitdaten vor allem, dass einige Regionen, darunter Deutschland und Großbritannien, aber auch die amerikanische Ostküste und Japan, regelrecht pulsieren, während andere vom Konsumrausch völlig unberührt zu bleiben scheinen. Dieses Phänomen lässt sich auch akustisch untermalen: Dreht man den Globus im Synthesizer-Modus, erklingen in den dicht besiedelten Regionen wie Nordamerika und Europa galaktische Klänge, während der Pazifik in völliger Stille versinkt.

Der Live Globe von Shopify – ein witziges Marketing-Tool

Shopify nutzt das interaktive Tool einerseits, um das Engagement seiner Händler:innen zu fördern und Umsatzrekorde zu präsentieren. Andererseits soll die Live-Ansicht auch Interessierten einen Einblick in die globale Bedeutung und Reichweite der E-Commerce-Plattform geben. Der Live Globe ist während des gesamten langen Wochenendes vom Black Friday bis zum Cyber Monday verfügbar.

