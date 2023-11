Testsieger im Sale: Die besten Black-Friday-Angebote für Saug- und Wischroboter

Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Diese Saug- und Wischroboter schneiden besonders gut ab

In immer mehr deutschen Haushalten übernehmen Saugroboter einen Teil des Putzdienstes. Wer etwas mehr investieren möchte, kauft ein Gerät, das zusätzlich auch als Wischroboter fungiert. Auch bei t3n haben wir bereits einige der zahlreichen Geräte getestet . Stiftung Warentest befasste sich in einer Test-Ausgabe ebenfalls mit dem Thema. Wir verraten euch, welche Saugroboter sich besonders lohnen und wo ihr sie als Black-Friday-Angebote am günstigsten bekommt. Wenn ihr nach Technikschnäppchen aus anderen Kategorien sucht, findet ihr sie in unserer großen Übersicht zum Black Friday.

Für die Plätze zwei und drei bei Stiftung Warentest, den Medion X40 SW (MD 20040) (Note 2,5 299 Euro bei Amazon*) und den Shark AI Robot Vacmop (Note 2,7, bei Amazon für 499,99Euro),* konnten wir leider (noch) keine speziellen Black-Friday-Angebote finden. Dafür aber für den Testsieger: Den Roborock S7 MaxV Ultra (inklusive All-in-one-Station) mit einer Note 2,4 bekommt ihr aktuell bei Amazon für 1.222 Euro* und damit noch mal günstiger als an vergangenen Shopping-Tagen. Auch im t3n-Test machte der Roborock S7 MaxV Ultra eine gute Figur. Von Roborock sind zudem viele weitere Geräte derzeit im Sale:

Vom Hersteller Medion gibt es zumindest das X50-Modell zu einem vergünstigten Preis, nämlich für 349,99 Euro statt 449,99 Euro bei Amazon.*

Saugroboter ohne Wischfunktion

Bei Stiftung Warentest schnitt in der Kategorie der Saugroboter ohne Wischfunktion der Miele-Saugroboter Scout RX3 Home Vision am besten ab (Note 2,1). Er war allerdings am letzten Black Friday für knapp 590 Euro zu haben, kostet derzeit bei Otto allerdings 749 Euro*. Es bleibt abzuwarten, ob das Gerät auch dieses Jahr noch mal in den Sale kommt. Auf Platz zwei folgte der Neato Robotics D8 (Note 2,3). Auch zu ihm wird aktuell von den Händlern die UVP von rund 518 Euro* aufgerufen. Besser sieht es bei den dritt- und viertplatzierten Geräten aus:

Allerdings kann laut Stiftung Warentest keines der Geräte alles gut. Bodenbeschaffenheit, Raumaufteilung und beispielsweise das Vorhandensein von kurz- oder langhaarigen Haustieren sollten bei der Kaufentscheidung berücksichtigt werden. Unsere Kaufberatung zeigt euch den Weg zum richtigen Putzroboter: So findet ihr den besten Saug- und Wischroboter für euch. Von iRobot findet ihr bei Amazon zudem viele weitere Saug- und Wischroboter im Angebot:

Saug- und Wischroboter von weiteren Herstellern im Sale

Nur ausreichend: Diese Produkte kommen im Test schlechter weg

Auf dem letzten Platz bei Stiftung Warentest landet der Eufy Robovac X8 Hybrid mit der Gesamtnote 4,4. Er kommt vor allem beim Saugen auf Teppichboden und beim Wischen nicht gut weg, während er beim Saugen auf Hartboden mit der Note 1,9 (Platz 3 in dieser Kategorie) eigentlich gut gepunktet hat. Beim vorletzten Platz, dem Bot Z10 Pro von Dreame mit der Gesamtnote 4,0, sieht es ähnlich aus.

Um sich sicher durch die Wohnung bewegen zu können, benötigten Saug- und Wischroboter Daten von ihrer Umgebung. Allerdings sammeln nicht alle Geräte nur die Daten, die sie brauchen, und sie geben unterschiedlich viele dieser Daten weiter. Hier vergibt Stiftung Warentest die schlechteste Note an Eufy (3,7).

Noch mehr Infos und Angebote rund um den Black Friday

