Endspurt beim Black Friday: 9 Last-Minute-Angebote, die sich jetzt wirklich noch lohnen

Immer noch auf der Suche nach einem besonders günstigen Black-Friday-Schnäppchen? Keine Sorge, es gibt immer noch genügend gute Angebote bei Shops wie Amazon, Otto, Mediamarkt und Gravis – oder eben direkt bei den Herstellern der gewünschten Produkte. Unsere Übersicht zeigt euch Technik-Deals, die sich jetzt richtig lohnen können. Oben im Text haben wir für euch 9 spannende Deals auf einen Blick. Weiter unten findet ihr ausführlicher sieben Technik-Kategorien, in denen ihr jetzt noch gute weitere Schnäppchen findet.

9 spannende Technik-Schnäppchen auf einen Blick:

1. Amazon-Technik immer noch im Sale

Amazon-Produkte wie Echo, Fire TV und Tablets, Ring, Blink und viele mehr gehören zu den Geräten, bei denen es in den meisten Fällen lohnt, am Black Friday oder Cyber Monday zuzuschlagen.

2. Richtig gute Bluetooth-Kopfhörer

Auch Software gehört zu den Technik-Produkten, die sich am Black Friday besonders lohnen können:

4. Externe Festplatten: Viel Speicherplatz für wenig Geld

4. Genau hinschauen bei Smartphones

Smartphone am Black Friday kaufen? Das ist angesichts der Vielzahl an Angeboten gar nicht so leicht. Rabatte auf das iPhone 15 braucht man zwar nicht zu erwarten, aber bei den neuen Google Pixel 8 oder dem Samsung Galaxy S23 lässt sich durchaus sparen. Interessante Deals warten aber auch auf andere Produkte:

Tipp: Bei Amazon bekommt ihr mehr Speicher für euer Samsung-Smartphone zum reduzierten Preis:

5. Smarthome-Schnäppchen zum Energiesparen bei Tink und Amazon

Der Smarthome-Experte Tink hat zum Black Friday eine Vielzahl an Smarthome-Bundles im Sale (direkt zur Aktionsseite)*, bei denen ihr beispielsweise mehrere Produkte der beliebten Hersteller Tado, AVM oder Homeatic deutlich günstiger bekommt, um euer Smarthome mit mehr Energieeffizienz durch den Wintern zu steuern steuern. Auch bei Amazon ist die Technik im Angebot:

6. Apple Zubehör

Beim iPhone 15 oder iPhone 14 zu sparen, ist auch am Black Friday gar nicht so leicht. Das iPhone 14 gibt bei den meisten Händlern ab rund 770 Euro*. Bei Apple kostet es zwar 849 Euro, dafür bekommt ihr aber eine 75 Euro Geschenkkarte dazu. Sparen lässt sich unter anderem bei der Apple Watch und beim Apple Zubehör:

7. Saug- und Wischroboter

Saug- und Wischroboter werden an Prime Day und Black Friday in der Regel stark nachgefragt. Das liegt auch daran, dass die Geräte starken Preisschwankungen unterliegen. Ein Blick zum Preisvergleichsportal Günstiger.de zeigt aber: So günstig wie jetzt war beispielsweise der Roborock S8 Pro Ultra (mit Wischfunktion und Absaugstation) in den letzten sechs Monaten nie: 1.111 Euro statt 1.499 Euro* bei Amazon und bei Mediamarkt nochmal zwei Euro günstiger: für 1.099 Euro*. Auch der Roborock Saugroboter S7 Max Ultra ist mit 849 Euro bei Otto derzeit so günstig wie noch nie.*. Ebenfalls spannend:

Black Week, Black Friday, Cyber Monday – wann sollte man zuschlagen?

Mittlerweile ist der ganze November ein Schnäppchen-Monat. Bei Händlern wie Mediamarkt, Otto und Amazon jagt eine Aktion die nächste und auch in den Shops großer Hersteller wie Samsung, Google und Apple sieht es nicht anders aus. Mit dem Black Friday ist allerdings noch nicht Schluss, denn direkt darauf folgt der Cyber Monday und hier und da sogar noch die Cyber Week. Das macht die Shopping-Saison für Kunden auf der einen Seite entspannter, auf der anderen Seite ist es aber auch schwieriger, den perfekten Kaufzeitpunkt abzupassen.

Denn unsere Erfahrung zeigt, dass einige Black-Friday-Angebote auch am Cyber Monday noch verfügbar sein werden. Eine Garantie dafür gibt es aber nicht. Genauso könnte es sein, dass in der Woche nach dem Black Friday einige neue Produkte in den Sale gehen, die vorher niht günstiger zu haben waren. Mehr Infos dazu findet ihr in unserer Analyse: Shopping-Feiertage im Vergleich – Ist Black Friday oder Cyber Monday günstiger?