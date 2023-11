Shopping-Feiertage im Vergleich: Ist Black Friday oder Cyber Monday günstiger?

Der diesjährige Black Friday ist bereits in vollem Gange und bietet lukrative Rabatte auf nahezu alles, was man sich nur wünschen kann. Aber was ist mit dem Cyber ​​Monday? Der lockt nur drei Tage später und hält in der Regel ähnliche Rabatte bei großen Einzelhändlern bereit. Stellt sich also die Frage, an welchem der beiden Shopping-Feiertage sich der Einkauf am meisten lohnt …

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass der Black Friday bereits vor Jahrzehnten ins Leben gerufen wurde, um US-amerikanische Käufer, die am Tag nach Thanksgiving frei hatten, in die Geschäfte zu locken. Der Cyber ​​Monday entstand erst im Jahr 2010. Im Zuge des zunehmenden Onlinehandels sollte er eine virtuelle Alternative zu den langen Schlangen in den Geschäften darstellen.

Wie der Name schon sagt, wurde der Cyber ​​Monday also schon immer vom Onlineverkauf dominiert. Traditionell war der Black Friday dagegen lange für seine umfangreichen Rabatte in physischen Geschäften bekannt. Diese Grenzen verschwimmen heutzutage allerdings. Denn der Black Friday ist natürlich schon lange kein reines Offline-Event mehr. Und da viele Einzelhändler mittlerweile sogar während des gesamten Thanksgiving-Wochenendes Onlinerabatte anbieten, sind beide Shopping-Events inzwischen ziemlich eng miteinander verbunden.

Technik-Deals dominieren Cyber Monday

Ob der Black Friday oder Cyber Monday günstiger ist, lässt sich also pauschal nicht beantworten. In der Regel hängt es von den Produkten ab, die man kaufen möchte. Da der Black Friday das größere Shopping-Event ist und die Vergangenheit gezeigt hat, dass sich dort mehr Händler beteiligen, ist die Auswahl an rabattierten Produkten am größten. Dagegen sind die besseren Technik-Deals häufig am Cyber Monday zu finden. Der dreht sich nämlich größtenteils um Smartphones, Spielkonsolen und Co. – aber Vorsicht: Die besonders beliebten Produkte sind meist schon am Black Friday ausverkauft.

Ein weiterer Unterschied der beiden Events ist die Vorbereitung. Während die lukrativsten Angebote des Black Fridays teilweise bereits Wochen im Voraus angekündigt werden, sind Cyber-Monday-Verkäufe in der Regel eher eine Überraschung. Wenn sich ein Artikel am Black Friday beispielsweise nicht so gut verkauft wie erwartet, wird er möglicherweise zum Cyber Monday stärker reduziert. Grundsätzlich gilt also für Schnäppchenjäger, sich nicht auf nur einen der beiden Tage zu fokussieren, sondern das gesamte Wochenende ein wachsames Auge zu haben.

Du verlierst den Überblick angesichts der vielen Sonderangebote? Wir helfen dir – mit den besten Black-Friday-Angeboten aus dem Tech-Bereich. Außerdem sagen wir dir, wie du dich am besten auf die Sonderangebote vorbereitest und was du wissen solltest, bevor du auf den Kaufen-Button drückst. Und die besten Pre-Black-Friday-Angebote bei Amazon, Mediamarkt, Otto und Co. findest du natürlich auch bei uns.

