Black-Friday-Week: Die aktuellen Technik-Deals bei Amazon, Mediamarkt und Co in der Übersicht

Eigentlich findet der Black Friday 2023 erst am 24. November statt. Viele Händler werben aber schon jetzt mit günstigen Angeboten um die Gunst der Kund:innen. Bei Mediamarkt, Amazon und Co laufen die Aktionen dann unter Begriffen wie „Black Friday Woche“ oder „Black Week“.

Wir zeigen, wo du Smartphones, Tablets und andere Gadgets aktuell günstiger bekommst, empfehlen dir vor dem Shopping aber auch einen Preisvergleich, etwa über diese Chrome-Erweiterung, mit deren Hilfe du nachvollziehen kannst, ob es sich bei dem Angebot wirklich um ein Schnäppchen handelt. Ebenfalls wichtig: Mit diesen zehn Tipps kommt ihr an die besten Rabatte.

Apple-Geräte günstiger

iPhones, Macbooks und iPads sind selten richtig günstig zu bekommen. Beim Black Friday lohnt sich aber ein Blick durch die Angebote. So mancher Händler hat zwar nicht die aktuellen, dafür aber die Vorjahresgeräte günstiger im Angebot. 2023 sind etwa das iPhone 13 und 14 günstiger zu haben. Manche iPads sind zumindest ein wenig reduziert. Alle Angebote findet ihr hier.

Apple iPhone 14 128GB bei Otto: 759,99 Euro*

Apple iPad 9 (2021) WLAN, 64 GB bei Gravis: < 349 Euro*

Apple Watch SE (2023) bei Gravis: 315 Euro*

Apple Macbook Air mit Apple M1 Chip bei Otto: 899 Euro*

iPhone 13 128 GB (Mitternacht) bei Amazon: 699,99 Euro*

Samsung mit 2-für-1-Deal

Samsung lockt im eigenen Store mit einer Zwei-für-eins-Aktion und lässt euch dabei wild durchs Angebot kombinieren. Wer etwa beim Faltphone Galaxy Z5 Flip zuschlägt, bekommt wahlweise eine Waschmaschine oder eine Soundbar gratis dazu. Derartige Deals lohnen sich natürlich nur, wenn man ohnehin auch auf der Suche nach beiden Produkten ist. Außerdem ist Eile geboten: Manche Artikel sind bereits vergriffen. Alle Angebote findet ihr hier.

Bluetooth-Boxen und Smartspeaker

Rund um den Black Friday gibt es Bluetooth-Boxen und Smartspeaker für jeden Geldbeutel zu reduzierten Preisen. Ganz vorne mit dabei ist die JBL Boombox 3. Sie landete in der Kategorie „Bluetooth-Boxen ohne Kabel“ bei Stiftung Warentest auf dem ersten Platz und kostet bei Amazon jetzt 343,99 Euro*. Zum Prime Day lag ihr Preis dort noch bei 419 Euro. Die ebenfalls mit der Note „gut“ bewertete JBL Partybox 110 war am Prime Day rabattiert für 319 Euro zu haben und ist jetzt nochmal günstiger: 299 Euro bei Amazon *. Wer eine leichte und günstige Box sucht, kann bei der LG XBOOM Go DXG7 fündig werden. Diese bekam von Stiftung Warentest die Note 2,5 verpasst, wiegt nur 1,1 Kilogramm und ist aktuell zum reduzierten Preis von 95 Euro erhältlich*. Alle Angebote findet ihr hier.

Saug- und Wischroboter bei Amazon im Sale

Saug- und Wischroboter gehören an Shopping-Tagen wie Black Friday und Prime Day zu den beliebtesten Produkten. Auch in diesem Jahr gibt es die Geräte unterschiedlicher Hersteller im Sale. Mit dabei ist unter Roborock S7 MaxV Ultra (inklusive All-in-one-Station) für 1.222 Euro bei Amazon*, der sowohl uns als auch Stiftung Warentest überzeugen konnte. Weitere spannende Deals sind unter anderem:

Unsere Übersicht mit allen weiteren Angeboten findet ihr hier.

Google mit günstigen Pixels

Auch Google bittet im eigenen Store vorzeitig zum Black Friday. Hier gibt es sogar die aktuellen Modelle Pixel 8 und Pixel 8 Pro mit einem kleinen Rabatt.

Beim Kauf des faltbaren Pixel Fold lassen sich sogar gleich 300 Euro im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlungen sparen. Viele Geräte aus der Smarthome-Sparte Nest sind ebenfalls günstiger zu haben. Alle Angebote findet ihr hier.

Amazon reduziert eigene Produkte

Amazon bietet nicht nur die Produkte anderer Hersteller zur Black-Friday-Week günstiger an, sondern auch die eigenen. Zum Portfolio gehören die Klassiker wie Echo-Lautsprecher und -Bildschirme, aber auch Ring-Kameras und Eero-Router. Alle Angebote findet ihr hier.

Angebote bei Mediamarkt und Saturn

Bei den großen Elektrofachmärkten Mediamarkt und Saturn findet ihr viele Smartphones wie das Samsung Galaxy S22 oder das Fairphone 5, aber auch Notebooks wie das Samsung Galaxy Book 3 oder das Apple Macbook Air mit M2-Prozessor im Angebot. Zubehör ist ebenfalls reduziert. So bekommt ihr bei beiden auch externe SSDs, Lautsprecher und Fernseher. Alle Angebote findet ihr hier.

Technik-Schnäppchen bei Otto

Die Black-Week-Angebote von Otto decken die Smartphones von Apple bis Xiaomi ab. Ebenfalls im Angebot: Smartwatches von Garmin, Huawei und Co und einige Smart-TV-Modelle von Samsung, LG und Sony sowie Bluetooth-Boxen und Kopfhörer von Bose und Sonos. Alle Angebote findet ihr hier.

Smartphones reduziert

Außerdem haben wir euch in diesem Artikel besonders gute Smartphone-Deals zusammengefasst. Mit dabei sind iPhones, Samsung-Galaxy- und Google-Geräte. Alle Angebote findet ihr hier.

Das musst du noch wissen

