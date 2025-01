Bluesky: Der Aufstieg eines dezentralen Social-Media-Netzwerks und warum wir es schützen müssen

Als Mark Zuckerberg kurz vor der Amtsübernahme von Donald Trump ankündigte, dass Meta die Überprüfung von Postings durch Faktenchecker einstellen würde, hat das viele Beobachter:innen schockiert, aber es war nicht wirklich überraschend. Es war nur das jüngste Beispiel für die Kehrtwende eines Tech-Milliardärs, die sich direkt auf unser soziales Leben im Internet auswirkt.

Meta: Weg von Faktenchecks, hin zu Hassrede

Nach dem 6. Januar 2021 prahlte Zuckerberg vor dem US-Kongress noch mit dem „branchenführenden Faktenüberprüfungsprogramm“ von Facebook und verbannte Trump sogar direkt von der Plattform. Doch nur zwei Jahre später durfte der alte und neue Präsident wieder zurückkehren. Letztes Jahr versicherte Zuckerberg dann dem konservativen Kongressabgeordneten Jim Jordan bei einem privaten Treffen, dass Meta eigentlich fragwürdige Inhalte nicht mehr zurückstufen werde, während sie auf Fakten geprüft werden. Im neuesten Schritt stellt Meta nicht nur die Faktenchecks komplett ein, sondern lockert auch die Regeln für das, was zuvor als Hassrede galt – und erlaubt auf seinen Plattformen auch persönliche Angriffe auf Migranten und Trans-Personen.

Doch Zuckerberg ist nicht der einzige Social-Media-CEO, der in solche Richtungen tendiert: Elon Musk hat seit dem Kauf von Twitter im Jahr 2022 und der Betonung der freien Meinungsäußerung als „Grundlage einer funktionierenden Demokratie“ bereits Journalisten suspendiert, Zehntausende von zuvor gesperrten Nutzern (darunter Anhänger der White-Nationalist-Bewegung) wieder zugelassen, politische Werbung erneut erlaubt und die Verifizierungsrichtlinien und Bremsen gegen Belästigung abgeschwächt.

Doch das Internet muss nicht so sein

Leider können mächtige Personen wie Zuckerberg und Musk aufgrund eines Eigentumsmodells, das eine singuläre, zentralisierte Kontrolle eines Unternehmens im Austausch gegen Aktionärsrenditen bevorzugt, letztlich tun und lassen, was sie wollen. Dies hat zu einem sich ständig verändernden digitalen Umfeld geführt, in dem Menschen ihre Kommunikationswege und sogar ihren Lebensunterhalt durch soziale Netzwerke oder Videoplattformen im Handumdrehen verlieren können, ohne dass ihnen ein Rechtsweg zur Verfügung steht.

Doch das Internet muss nicht so sein. Wie es der Zufall so will, zeichnet sich gerade rechtzeitig ein neuer Weg ab. Wenn du schon von Bluesky gehört hast, dann wahrscheinlich als Klon von Twitter, zu dem sich vor allem Liberale flüchten konnten, die sich auf X unwohl fühlen. Aber unter der Haube ist es grundlegend anders strukturiert – auf eine Weise, die uns zu einem gesünderen Internet für alle führen könnte, unabhängig von Politik oder Identität einer Person.

Genau wie E-Mail basiert Bluesky auf einem offenen Protokoll, in diesem Fall dem sogenannten AT-Protokoll. In der Praxis bedeutet das, dass jeder darauf aufbauen kann. Genauso wie man keine Erlaubnis von irgendjemandem braucht, um ein Newsletter-Unternehmen zu gründen, das auf E-Mail aufbaut, fangen die Leute an, remixte Versionen von Social-Media-Einrichtungen zu teilen, die auf Bluesky aufbauen.

Vorgehen von Bluesky: geradezu revolutionär

Das hört sich nach einem Hobby an, aber denkt an all die Schäden, die die Algorithmen der Social-Media-Unternehmen im letzten Jahrzehnt angerichtet haben: gesellschaftlicher Aufruhr, Radikalisierung, Selbstverletzungen, Mobbing und mehr. Bluesky ermöglicht es den Nutzer:innen, bei der Überprüfung und Moderation von Postings zusammenzuarbeiten, indem sie Sperrlisten und Markierungen austauschen. Den Menschen die Möglichkeit zu geben, ihre echte eigene Erfahrung in sozialen Medien zu gestalten, ist geradezu revolutionär.

Und das Wichtigste: Wenn dir Blueskys Design- und Moderationsentscheidungen nicht gefallen, kannst du etwas anderes auf derselben Infrastruktur aufbauen und stattdessen verwenden. Das ist ein grundlegender Unterschied zu den dominanten, zentralisierten sozialen Medien, die bisher vorherrschend waren. Kern der Bluesky-Philosophie ist der Gedanke, dass die Verwaltung sozialer Medien nicht in den Händen einer Person oder Institution liegen darf, sondern dem Subsidiaritätsprinzip gehorchen muss. Die Wirtschaftsnobelpreisträgerin Elinor Ostrom fand bei der Untersuchung von Basislösungen für Umweltprobleme auf der ganzen Welt heraus, dass einige am besten lokal, andere am besten zentral auf einer höheren Ebene gelöst werden.

Herausforderungen bei Bluesky bleiben vorhanden

Was die Moderation von Inhalten anbelangt, so werden Beiträge über sexuellen Kindesmissbrauch oder Terrorismus am besten von Fachleuten bearbeitet, die dafür ausgebildet sind, Millionen oder gar Milliarden von Menschen zu schützen. Viele Entscheidungen in Bezug auf Sprache können jedoch in den einzelnen Gemeinschaften oder sogar von jedem einzelnen Nutzer:innen selbst getroffen werden, indem die Nutzer:innen Bluesky-Blockierlisten zusammenstellen.

Bei Bluesky sind also alle Voraussetzungen gegeben, um diese neue Architektur für die sozialen Medien einzuführen: unabhängiger Besitz, neugewonnene Popularität, ein starker Kontrast zu anderen dominierenden Plattformen und eine korrekt denkende Führung. Aber es bleiben Herausforderungen, und wir können nicht darauf zählen, dass Bluesky dies ohne Unterstützung richtig machen wird.

Kritiker:innen haben nämlich darauf hingewiesen, dass Bluesky noch keinen Gewinn erwirtschaftet hat und derzeit mit Risikokapital betrieben wird – dieselbe Unternehmensstruktur, die uns Facebook, Twitter und andere Social-Media-Unternehmen beschert hatte. Derzeit gibt es keine Möglichkeit, Bluesky zu verlassen und seine Daten und sein Netzwerk mitzunehmen, da es bislang keine anderen Server gibt, auf denen das AT-Protokoll läuft. Der CEO von Bluesky, Jay Graber, verdient Anerkennung für seine bisherige Führung und den Versuch, die Gefahren durch Werbevermarktung zu vermeiden. Aber der Prozess, durch den kapitalistische Entscheidungen technische Produkte degradieren können, ist so vorhersehbar, dass der Autor Cory Doctorow einen inzwischen populären Begriff dafür geprägt hat: Enshittification.

Initiative „Free our Feeds“ gestartet

Deshalb müssen wir jetzt handeln, um die Grundlage dieser möglichen digitalen Zukunft zu sichern und sie vor Enshittification zu schützen. Deshalb haben prominente Technikexperten ein neues Projekt namens Free Our Feeds gestartet, das wir vom gemeinnützigen Forschungslabor New_ Public unterstützen. Es besteht aus drei Teilen: Erstens will Free Our Feeds eine gemeinnützige Stiftung gründen, die das AT-Protokoll außerhalb der Firma Bluesky selbst verwaltet und schützt.

Außerdem müssen wir redundante Server aufbauen, damit alle Nutzer:innen mit ihren Daten den kommerziellen Teil von Bluesky verlassen oder alles selbst aufbauen können, was sie wollen – unabhängig von den vom Anbieter festgelegten Richtlinien. Und schließlich müssen wir die Entwicklung eines ganzen Ökosystems, das auf dieser Technologie aufbaut, mit Startkapital und Know-how vorantreiben.

Bluesky ist dafür

Es ist wichtig zu betonen, dass es sich nicht um eine feindliche Übernahme handelt: Bluesky und Graber erkennen die Bedeutung dieser Bemühungen an und haben ihre Zustimmung signalisiert. Aber der Punkt ist, dass man sich nicht darauf verlassen kann. Um uns auch von künftigen wankelmütigen Milliardären zu befreien, muss ein Teil der Macht außerhalb der Bluesky, Inc. liegen.

Wenn wir alles richtig machen, ist vieles möglich. Vor nicht allzu langer Zeit war das Internet voll von Kreativen und anderen Menschen, die kooperierten: das offene Web, E-Mail, Podcasts oder die Wikipedia sind einige der besten Beispiele – gemeinschaftliche Projekte zur Schaffung einer der besten kostenlosen, öffentlichen Ressourcen im Internet.

Unser soziales Leben im Netz zurückfordern

Und der Grund dafür, dass etwas wie Wikipedia heute noch existiert, ist die Infrastruktur, die um es herum aufgebaut wurde: Die gemeinnützige Wikimedia Foundation schützt das Projekt und bewahrt es vor den Zwängen des Geldes. Wann haben wir das letzte Mal etwas so Gutes kollektiv aufgebaut?

Wir können das Gleichgewicht bisheriger Kräfte verschieben und unser soziales Leben im Netz von Unternehmen und ihren Besitzern zurückfordern. Dies ist eine Gelegenheit, mehr Unabhängigkeit, Innovation und lokale Kontrolle in unsere Online-Dialoge zu bringen. Wir können damit endlich die „Wikipedia der sozialen Medien“ aufbauen. Aber wir müssen handeln, denn die Zukunft des Netzes kann nicht davon abhängen, ob einer der reichsten Männer der Welt mit dem falschen Fuß aufgestanden ist.

Eli Pariser ist Autor von The Filter Bubble und Co-Direktor von New_ Public, einem gemeinnützigen Forschungs- und Entwicklungslabor, das daran arbeitet, die sozialen Medien neu zu gestalten. Deepti Doshi ist Co-Direktorin von New_ Public und war Direktorin bei Meta.