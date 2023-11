Bored-Ape-Yacht-Party: NFT-Partygäste klagen über schwere Augenverletzungen

Verschiedene Gäste des „ApeFest 2023“ in Hongkong klagen über Verbrennungen, speziell der Augen. Einigen wurde Photokeratitis diagnostiziert. Die oft auch als Schneeblindheit bezeichnete Verletzung tritt bei zu hoher UV-Strahlung auf.

Auf der Party des Blockchain-Unternehmens Yuga Labs waren über 2.000 Besitzer:innen von Bored-Ape-NFT zu Gast. Die Verantwortlichen prüfen nun die Berichte.

Bored-Ape-Owner in der Notaufnahme und Augenklinik

„Ich bin um 4 Uhr morgens aufgewacht und konnte nichts mehr sehen“, berichtet der Owner CryptoJune777. Er musste ins Krankenhaus. Seine ganze Haut sei verbrannt.

Sein Arzt habe ihm gesagt, dass die UV-Strahlung auf der Bühne die Wunden verursacht habe. Mehrere Menschen bekamen Photokeratitis diagnostiziert.

Yuga Labs: Unter 1 Prozent betroffen

Veranstalter Yuga Labs wiegelt ab. Es handele sich nach eigenen Schätzungen um 15 der 2.250 Teilnehmer:innen. Das sei weniger als ein Prozent. Man stehe aber mit allen Betroffenen in Kontakt.

Das Unternehmen erklärte gegenüber dem Magazin Kotaku, man nehme die Situation ernst und untersuche, was die „wahre Ursache“ für die Berichte sei.

Das ApeFest: Exklusive Party für NFT-Fans

Das ApeFest ging von 3. bis 5. November. Kotaku kommentierte die Party wie folgt: „Mehr als 2.000 Menschen kamen, um zu tanzen und so zu tun, als sei der NFT-Markt in den letzten 12 Monaten nicht völlig zusammengebrochen.“ 95 Prozent der digitalen Kunstwerke soll keinen Cent mehr Wert sein. Tatsächlich sind auch die Preise für „Apes“ in den Keller gerauscht.

Trotzdem erreichen einige der BAYC-NFT immer noch fünfstellige Preise. Yuga lädt regelmäßig Eigentümer:innen zu exklusiven Events wie Ausstellungen und Partys.

Parallel gab das Unternehmen immer wieder Erweiterungen, eine eigene Kryptowährung und ein eigenes Metaversum heraus. Eine Filmtrilogie wurde abgebrochen.

