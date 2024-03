Businessplan schreiben: Hier findest du 8 kostenlose Vorlagen zum Download

Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Ein Businessplan verschafft einen Überblick über alles Wichtige, was bei einer Unternehmensgründung beachtet werden muss. Auch wenn der Businessplan in der Gründerszene an Akzeptanz eingebüßt hat, ist er immer noch eine essenzielle Voraussetzung für den Erhalt eines Bankkredits.

Anzeige Anzeige

Die besten Businessplan-Vorlagen im Überblick

Kritiker des Konzepts „verkennen, dass der Businessplan in erster Linie ein Dokument für den Gründer selbst ist“, meint Gründungsexperte René Klein. Der Plan sei ein Leitfaden zur Orientierung auf dem Weg ins Ungewisse.

Grundsätzlich kommt es bei einem Businessplan weniger auf die Anzahl der Seiten als vielmehr auf Struktur und Tiefe der Inhalte an. Er sollte so präzise wie möglich formuliert sein und die Geschäftsidee mit Zahlen und Grafiken unterfüttern. Die folgenden Vorlagen helfen beim Einstieg.

Anzeige Anzeige

Businessplan-Vorlage der Gründerplattform

Los gehts mit der Gründerplattform, einem Lehrportal für angehende Unternehmer, das von der KfW-Bank und dem Bundeswirtschaftsministerium betrieben wird. Teil der Plattform ist auch ein interaktives Businessplantool*.

Nutzer können hier Schritt für Schritt ihren Plan ausfüllen und erhalten parallel Tipps oder werden erinnert, wenn etwas Wichtiges vergessen wurde. Mehr als eine kostenlose Registrierung ist nicht nötig.

Anzeige Anzeige

UBS-Businessplan

Ein professioneller Businessplan lässt sich mit der kostenlosen Vorlage von UBS erstellen, die es in einer Kurz- und in einer Langversion gibt. Die Schweizer Großbank empfiehlt, den Businessplan regelmäßig dem veränderten Marktumfeld anzupassen und neu gewonnene Erkenntnisse einfließen zu lassen.

Businessplan von fuer-gruender.de

Unter Angabe der E-Mail-Adresse stellt fuer-gruender.de ein umfangreiches Template zum Download zur Verfügung. Die Vorlage enthält neben der Gliederung zahlreiche Tipps und Tricks und hilft dabei, in zehn Kapiteln einen eigenen Businessplan zu erstellen. Für Unentschlossene bietet das Portal außerdem einen Geschäftsidee-Check ähnlich dem Business-Model-Canvas an.

Anzeige Anzeige

The One-Page-Businessplan von 100 Dollar Startup

Auch auf einer DIN-A4-Seite lässt sich eine Geschäftsidee auf Tauglichkeit prüfen – zumindest in Grundzügen. Der „One-Page Businessplan“ von 100-Dollar-Startup-Autor Chris Guillebeau geht davon aus, dass für ein erfolgreiches Selfmade-Business nur drei Dinge notwendig sind: ein Produkt oder eine Dienstleistung, eine Gruppe zahlungswilliger Kunden und ein technischer Kanal zur Annahme von Zahlungen. Die Vorlage hilft dabei, die wichtigsten Eckpfeiler festzuhalten.

Businessplan-Vorlage der IHK

Die Industrie- und Handelskammern sind auch für junge Gründer ein wichtiger Ansprechpartner. Auf der Website der IHK München steht neben diversen Informationen zur Selbstständigkeit auch eine Mustervorlage im Word-Format zum kostenlosen Download bereit, einen Businessplan im PDF-Format gibt es zum Beispiel von der IHK Ulm. Beide Vorlagen helfen dabei, die wesentlichen Bausteine des Businessplans zu erfassen und ein eigenes Unternehmenskonzept zu entwerfen.

Sevdesk bietet kostenlose Vorlage an

Sevdesk ist eigentlich für seine gleichnamige Buchhaltungssoftware bekannt. Auf seinem Blog hat das Unternehmen aus Offenburg allerdings auch eine Gratis-Mustervorlage für die Erstellung eines Businessplans bereitgestellt. Sie ist mit einigen Tipps vorausgefüllt. Sevdesk weist daraufhin, dass die Vorlage, wie viele andere mit Word oder Excel erstellten Geschäftsunterlagen, nicht „GoBD-k0nform“ ist, also nicht den Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Bücher entspricht. Die besagen nämlich, dass Dokumente unveränderbar gespeichert werden müssen.

Anzeige Anzeige

Businessplan-Vorlage von Unternehmenswelt

Das Infoportal unternehmenswelt.de bietet eine Vorlage an, die vor dem Download individuell angepasst werden kann. Wird ein Gründungszuschuss benötigt? Ist eine Übernahme geplant? Welche Rechtsform wird angestrebt? Ein Online-Tool hilft beim Vorausfüllen und bietet die fertige Vorlage anschließend kostenlos zum Download an. Praktisch an dieser Vorlage: Vor dem Ausfüllen kannst du auswählen, wem der Businessplan primär vorgelegt werden soll – also zum Beispiel der Agentur für Arbeit, einem Kreditinstitut oder potenziellen Investor:innen.

Finanzchef24-Vorlage

Wie sieht ein Businessplan aus? Wie muss ein Businessplan aufgebaut sein? Welchen Inhalt muss ein Businessplan abdecken? Diese Fragen beantwortet das Freelancer-Versicherungsportal finanzchef24.de in seiner kostenlosen Vorlage.

Letztes Update des Artikels: 27. März 2023

Anzeige Anzeige

Mehr zum Thema Gründung und Businessplan:

Mehr zu diesem Thema