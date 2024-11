Cardano: Krypto-Analyst sieht ADA auf dem Weg zur 6-Dollar-Marke

Der Krypto-Analyst Ali Martinez sagt der Kryptowährung ADA (benannt nach der ersten Programmiererin Ada Lovelace) einen potenziellen Anstieg auf bis zu sechs US-Dollar voraus. Das leitet Martinez, der mit digitalen Vermögenswerten handelt und auf dem Ex-Twitter X über 87.300 Follower:innen verfügt, aus dem Umstand ab, dass verstärkt Wale und institutionelle Anleger:innen in Cardanos ADA investieren.

Martinez: Wale akkumulieren ADA

Martinez hat ermittelt, dass „das Volumen der großen Cardano-ADA-Transaktionen im Netzwerk 22 Milliarden US-Dollar pro Tag überschritten“ hat. So hätten Wale, die zwischen einer Million und über 10 Millionen Dollar in ADA halten, ihre Positionen in Erwartung weiterer Preissteigerungen im vergangenen Monat um mehr als 100 Prozent erhöht.

Nun beginne der hohe Kaufdruck, die Preise zu beeinflussen. Sollte sich diese Beobachtung stabilisieren, „könnte ADA auf 6 Dollar zusteuern“, so der Analyst.

Schlüsselbereich der Unterstützung bei 0,80 Dollar

Das gelte indes nur solange, wie es ADA gelinge, den wichtigen „Schlüsselbereich“ der Unterstützung bei 0,80 Dollar zu halten. Zu diesem Preis kauften 48.000 Adressen fast 1,20 Milliarden ADA.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Beitrags wird ADA zu einem Preis von 0,96 Dollar gehandelt. Der neuntgrößte Krypto-Vermögenswert nach Marktkapitalisierung ist in den vergangenen sieben Tagen um mehr als 33 Prozent gestiegen, bewegt sich aber aktuell wieder leicht nach unten.

Sein Allzeithoch erreichte Cardanos ADA im September 2021 bei 3,10 Dollar. Davon ist die Währung weit entfernt.

