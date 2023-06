ChatGPT: Mehrheit der Deutschen möchten KI am Arbeitsplatz

KI und Robotik kommen an den Arbeitsplatz. (Foto: Shutterstock / Olena Yakobchuk)

Mit 67 Prozent hält eine Mehrheit der deutschen Arbeitnehmer den Einsatz von künstlicher Intelligenz wie ChatGPT künftig für eine nützliche Hilfe, um Entscheidungen zu treffen. 85 Prozent der Befragten fordern allerdings, dass KI zu jeder Zeit als solche erkennbar sind.

Das geht aus dem Automatica Trendindex 2023 der Messe München hervor. Die Umfrage hat insgesamt 1.000 Arbeitnehmer in Deutschland zu den Themen Robotik und KI befragt. Dazu wurden jeweils 1.000 Menschen aus den USA, China, Japan und UK befragt, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Im internationalen Vergleich ist Deutschland hier allerdings sehr konservativ unterwegs. 45 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass digitale Technologien am Arbeitsplatz immer von Menschen kontrolliert werden müssen.

In Japan glauben das nur 18 Prozent. Auch in China sind nur 35 Prozent dieser Meinung und in den USA 38 Prozent.

KI und Robotik für Fachkräftemangel und Greentech

Ein Großteil der Befragten glaubt, dass KI und Robotik dabei helfen können, den Fachkräftemangel zu lindern. 68 Prozent glauben, dass die Technologien ältere Arbeitnehmer so unterstützen können, dass sie länger im Job bleiben.

Außerdem können Roboter in Zukunft gefährliche und gesundheitsschädliche Arbeiten übernehmen, was wiederum die Arbeitnehmer schont. Zudem sollen Roboter und KI helfen, die Abwanderung der Produktion ins Ausland zu verhindern.

Auch in der Greentech-Industrie sollen Roboter und KI weiter aushelfen. Dazu gehören Technologien, die dabei helfen, Energie zu sparen, Emissionen zu reduzieren oder Nachhaltigkeitsziele zu verfolgen.

82 Prozent der Befragten Deutschen glauben, dass die Robotik helfen kann, grüne Technologien in der Massenfertigung in Deutschland zu skalieren. Wiederum 74 Prozent finden, dass die Produktion in diesem Sektor der Arbeit einen besonderen Sinn verleiht. Dazu gehören Produkte wie Batterien für E-Autos oder Solarpanele.

Robotik und KI im Arbeitsplatz der Zukunft

„Robotik und KI-Software wie ChatGPT prägen die Arbeitsplätze der Zukunft. Wenn wir diese Technologien richtig einsetzen, können wir die Arbeitsbedingungen enorm verbessern“, sagt Patrick Schwarzkopf, Beiratsmitglied der Automatica, bei der Messe München.

Robotik und KI sind momentan bereits an vielen Arbeitsplätzen vertreten. Gerade der Boom von generativen KI lässt allerdings vermuten, dass sie in Zukunft noch eine größere Rolle spielen könnten.

