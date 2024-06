ChatGPT gegen Freiberufler: So viele Aufträge verlieren Freelancer durch KI

Gerade Freiberufler:innen leiden unter ChatGPT und Co. (Foto: Arts Illustrated Studios / Shutterstock.com)

In einer Studie mit dem Titel „Wer wird durch KI ersetzt? Die Auswirkungen von generativer KI und Online-Freelancing-Plattformen“ haben Forscher:innen festgestellt, dass künstliche Intelligenz Freiberufler:innen schadet. Gerade diejenigen, die in Bereichen wie Coding, Soft- und App-Entwicklung arbeiten, bekommen seit einiger Zeit immer weniger Aufträge.

Anzeige Anzeige

Für diese Freiberufler:innen bereitet ChatGPT Probleme

Genauer gesagt ist die Zahl der Aufträge für Freiberufler:innen seit dem Launch von ChatGPT in den genannten Bereichen um 21 Prozent eingebrochen. Freelancer:innen im Social-Media-Bereich kämpfen mit etwa 13 Prozent weniger Aufträgen, während Freiberufler:innen für Grafikdesign und 3D-Modelling etwa 17 Prozent weniger Jobs verkraften müssen.

„Obwohl ChatGPT nur etwas mehr als ein Jahr auf dem Markt ist, hat es bereits einen immensen Einfluss auf den Arbeitsmarkt“, sagt Co-Autorin Xingrong Zhu, Assistant Professor of Marketing an der Imperial College Business School. Sie fügt hinzu: „Obwohl sich immer mehr Unternehmen von Freelancern abwenden und zu generativer KI wechseln, bleibt abzuwarten, ob sie mit der Arbeitsqualität der KI im Vergleich zur Arbeit der Freelancer zufrieden sind und ob sich der Trend fortsetzt.“

Anzeige Anzeige

Zudem betonen die Forscher:innen, dass die KI nicht nur Arbeit wegnimmt. Tatsächlich gibt es eine Reihe von Freiberufler:innen, die ihre Fertigkeiten der KI angepasst haben und neue Aufträge im Zusammenhang mit ChatGPT und Co. annehmen können. Zhu empfiehlt allen Freiberufler:innen, ihr Skill-Set zu diversifizieren. Gerade in den Bereichen, in denen menschliche Kreativität und emotionale Intelligenz gefordert sind, kann KI bisher nicht mithalten.

Anzeige Anzeige

Freiberufler:innen sollten außerdem die neuen KI-Tools in ihre bisherige Arbeit integrieren. Programme wie ChatGPT können dabei helfen, die Produktivität enorm zu erhöhen und die Qualität zu verbessern. Wer schon jetzt lernt, die Programme zum eigenen Vorteil zu nutzen, kann sich über reine KI-Angebote und die Konkurrenz hinwegsetzen.

9 Bilder ansehen Lustige Tweets aus dem Homeoffice Quelle: Twitter