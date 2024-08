ChatGPT, Midjourney und DALL-E: So viele Aufträge verlieren Freiberufler durch KI

Gerade Freiberufler:innen leiden unter ChatGPT und Co. (Foto: Arts Illustrated Studios / Shutterstock.com)

In einer Studie mit dem Titel „Wer wird durch KI ersetzt? Die Auswirkungen von generativer KI und Online-Freelancing-Plattformen“ haben Forscher:innen festgestellt, dass künstliche Intelligenz Freiberufler:innen schadet. Gerade diejenigen, die in Bereichen wie Coding, Soft- und App-Entwicklung arbeiten, bekommen seit Monaten immer weniger Aufträge.

Anzeige Anzeige

Für diese Freiberufler:innen bereiten ChatGPT und Co. Probleme

Genauer gesagt ist die Zahl der Aufträge für Freiberufler:innen seit dem Launch von ChatGPT, Midjourney und DALL-E in den genannten Bereichen um 21 Prozent eingebrochen. Freelancer:innen im Social-Media-Bereich kämpfen mit etwa 13 Prozent weniger Aufträgen, während Freiberufler:innen für Grafikdesign und 3D-Modelling etwa 17 Prozent weniger Jobs durch Bild-KI verkraften müssen.

In Bereichen der Texterstellung zeichnet sich ein noch schlechteres Bild. Dort mussten Freelancer:innen seit ChatGPT einen Rückgang von rund 30 Prozent verzeichnen. Davon sind laut der Studie vorwiegend Ghostwriting-Aufträge und Lektorate betroffen. Selbst Ingenieur:innen müssen einen Auftragsverlust von rund zehn Prozent hinnehmen.

Anzeige Anzeige

„ChatGPT sowie Bilderstellungs-KI-Tools haben den Freelance-Arbeitsmarkt in bestimmten Bereichen schnell aufgewirbelt“, sagt Co-Autor Jonas Hannane vom DIW Berlin. Er fügt hinzu: „Dabei steht generative KI erst am Anfang, die Arbeitswelt dürfte sich also noch weiter und noch viel stärker als bisher verändern.“

Anzeige Anzeige

Allerdings betonen die Forscher:innen, dass die KI nicht nur Arbeit wegnimmt. Tatsächlich gibt es eine Reihe von Freiberufler:innen, die ihre Fertigkeiten der KI angepasst haben und neue Aufträge im Zusammenhang mit ChatGPT und Co. annehmen können. Die Forscher:innen empfehlen allen Freiberufler:innen, ihr Skill-Set zu diversifizieren. Gerade in den Bereichen, in denen menschliche Kreativität und emotionale Intelligenz gefordert sind, kann KI bisher nicht mithalten.

Freiberufler:innen sollten außerdem die neuen KI-Tools in ihre bisherige Arbeit integrieren. Programme wie ChatGPT und Midjourney können dabei helfen, die Produktivität enorm zu erhöhen und die Qualität zu verbessern. Wer schon jetzt lernt, die Programme zum eigenen Vorteil zu nutzen, kann sich über reine KI-Angebote und die Konkurrenz hinwegsetzen.

9 Bilder ansehen Lustige Tweets aus dem Homeoffice Quelle: Twitter