ChatGPT und Co.: Kaum jemand nutzt KI-Chatbots im Alltag – zeigt Studie

Eine Studie der University of Oxford und des Reuters Institute for the Study of Journalism zeigt, dass KI-Chatbots wie ChatGPT derzeit kaum im Alltag genutzt werden. Ziel der Studie war es, herauszufinden, wie verbreitet generative KI momentan ist und wie sie verwendet wird.

Anzeige Anzeige

Dazu wurden etwa 2.000 Menschen aus Argentinien, Dänemark, Frankreich, Japan, dem Vereinigten Königreich und den USA online befragt. Es stellte sich heraus, dass ChatGPT das bekannteste generative KI-Tool ist. Trotzdem nutzen es nur die wenigsten der Befragten täglich.

In Japan verwenden rund ein Prozent der Befragten täglich ChatGPT, in Frankreich und im Vereinigten Königreich etwa zwei Prozent, während die USA mit sieben Prozent die höchste tägliche Nutzungsrate aufweisen.

Anzeige Anzeige

Generell sind KI-Tools bekannt, doch zwischen 20 und 30 Prozent der Befragten haben noch nie von diesen Tools gehört. ChatGPT ist dabei das meistgenutzte Tool und ist zwei- bis dreimal weiter verbreitet als Google Gemini und Microsoft Copilot, die auf den Plätzen 2 und 3 folgen.

Junge Menschen nutzen generative KI deutlich häufiger: Im Durchschnitt haben 56 Prozent der 18- bis 24-Jährigen ChatGPT mindestens einmal verwendet, während dieser Anteil bei den über 55-Jährigen auf 16 Prozent sinkt.

Anzeige Anzeige

28 Prozent der Befragten geben an, generative KI genutzt zu haben, um Medien wie Text, Bilder, Audio, Code oder Video zu erstellen. Rund ein Viertel nutzte sie, um Informationen zu erhalten, während nur zwei Prozent KI verwendeten, um die neuesten Nachrichten zu bekommen.

KI wird große Auswirkungen haben

Viele der Befragten glauben, dass KI große Auswirkungen auf zahlreiche Sektoren haben wird. Jeweils 66 Prozent erwarten, dass die Nachrichtenmedien und die Wissenschaft stark beeinflusst werden. 51 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass auch politische Parteien erheblich von der KI beeinflusst werden.

Anzeige Anzeige

Das Vertrauen der Menschen ist jedoch unterschiedlich verteilt. Rund die Hälfte glaubt, dass Wissenschaftler und medizinisches Fachpersonal verantwortungsvoll mit KI umgehen werden. Weniger als ein Drittel vertraut darauf, dass Social-Media-Unternehmen, Politiker und Nachrichtenmedien die Technologie verantwortungsvoll nutzen werden.

Nachrichten von der KI sind weniger vertrauenswürdig

Außerdem gaben die Befragten ihre Meinung zur Nutzung von KI für News ab. Generell ziehen Menschen Nachrichten, die von Menschen produziert wurden, KI-generierten Nachrichten vor.

Allerdings hängt dies auch vom Thema ab. Bei „soften“ News-Themen wie Mode oder Sport finden die Befragten es in Ordnung, wenn sie größtenteils von KI produziert werden. Bei „harten“ Themen wie internationalen Angelegenheiten und Politik wird ein menschlicher Autor stark bevorzugt.

Anzeige Anzeige

Rund die Hälfte der Befragten glaubt, dass Texte entsprechend gekennzeichnet werden sollten, wenn sie von einer KI verfasst wurden. Alle Ergebnisse sind auf der Website des Reuters Institute einsehbar.