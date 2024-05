ChatGPT am Mac ausprobiert: Diese Vorteile bringt die neue App

Wer ChatGPT bisher nutzen wollte, hat meist auf die Weboberfläche zugegriffen oder die Smartphone-Apps für Android und iOS genutzt. Schon vor der OpenAI-Präsentation vor einigen Tagen sickerte das Gerücht durch, dass man zusätzlich bereits an einer App für Desktop-Rechner, genauer für den Mac, arbeiten würde. Und tatsächlich wurde eine solche App auch vorgestellt und kurz danach veröffentlicht.

OpenAI rollt die App allerdings nur Stück für Stück aus. Wir haben zum Glückt bereits Zugang und konnten ausprobieren, was die App kann und wo die Unterschiede zur Weboberfläche liegen. Wir klären außerdem, was OpenAI damit in naher Zukunft plant.

Was kann die ChatGPT-App am Mac?

Nach der Installation, dem Start der App und der Anmeldung mit einem OpenAI-Account sieht die Oberfläche der App der Weboberfläche auf den ersten Blick sehr ähnlich. Es gibt auch hier die Möglichkeit, eines der Sprachmodelle auszuwählen, Text einzugeben oder per Sprache mit ChatGPT zu interagieren.

Nicht zufällig erinnert die Mac-App dabei auch sehr an die iPhone-App: Der Unterbau dürfte sehr ähnlich, wenn nicht sogar identisch sein. Ein Zeichen dafür ist auch die Tatsache, dass die App nur auf Macs mit Apples M-Chips funktioniert, da diese iOS-Apps ausführen können, ohne größere Anpassungen vornehmen zu müssen.

Auf den zweiten Blick gibt es zwischen Web- und iPhone-App dann allerdings doch Unterschiede. Zum einen wäre da ein Tasten-Shortcut. Drückt man gleichzeitig die Kombination aus Option- und Leertaste, dann erscheint sofort ein kleines Eingabefenster. ChatGPT ist also sprichwörtlich nur noch einen Knopfdruck entfernt.

Die zweite Besonderheit: Tippt man auf das kleine Büroklammer-Symbol in der unteren linken Ecke des App-Fensters, dann können Nutzer:innen nicht nur Dokumente oder Bilder hochladen, sondern ChatGPT auch einen Screenshot der Mac-Oberfläche machen lassen – wahlweise für den gesamten Bildschirm oder nur das Fenster einer gerade geöffneten App. ChatGPT kann diesen Screenshot dann direkt analysieren. Das ist so direkt in der Weboberfläche nicht möglich. Ja klar, man könnte einfach händisch einen Screenshot machen und diesen dann hei ChatGPT hochladen, doch das ist natürlich aufwendiger.

Natürlich bietet auch die Mac-App die Möglichkeit, mit ChatGPT per Sprache zu interagieren, was allerdings noch fehlt, sind die neuen und verbesserten Sprachfunktionen von GPT-4o.

Ausblick in die Zukunft

OpenAI selbst gibt an, die verbesserte Sprachfunktion in naher Zukunft in die Mac-App zu implementieren. Dann kann ChatGPT mit natürlicherer Sprache antworten. Auch an einem verbesserten Gedächtnis für die Sprach-KI arbeitet OpenAI. Auf Wunsch merkt sich ChatGPT dann Fakten über die Nutzer:innen aus anderen Konversationen.

Ebenfalls noch nicht in der Mac-App verfügbar, bei der Keynote aber schon vorgestellt: die Möglichkeit, mit ChatGPT den gesamten Monitor zu teilen. Damit wären Screenshots dann unnötig, denn die KI kann einfach per Knopfdruck sehen, was auf dem Monitor passiert, und es in Echtzeit analysieren.

Verfügbarkeit

Wie bereits beschrieben rollt OpenAI die App für den Mac zunächst Stück für Stück für zahlende Pro-Kund:innen aus. Einen direkten Download-Link gibt es zumindest offiziell noch nicht. Sobald die App für einen verfügbar ist, gibt es einen Hinweis in der Weboberfläche von ChatGPT, dort ist dann auch der Link zur App enthalten.

Wie ebenfalls bereits beschrieben, ist die App bisher nur für Macs mit einem M-Prozessor verfügbar. Eine Windows-Version soll aber folgen. Was mit Intel-Macs passiert, ist bisher unklar.

