ChatGPT kann sich erinnern – und wir erinnern dich an den Valentinstag

ChatGPT bekommt ein Gedächtnis

OpenAI will dem Gedächtnis von ChatGPT auf die Sprünge helfen. Mit der neuen Memory-Funktion kann sich der Chatbot künftig an eure Vorlieben erinnern. Ihr müsst der KI also nicht ständig mitteilen, dass sie etwa Zusammenfassungen in Bulletpoints liefern soll. Das Feature lässt sich über die Einstellungen aktivieren, wenn ihr zu den glücklichen Nutzer:innen gehört, die Zugriff darauf bekommen, denn zunächst handelt es sich um einen Test von OpenAI.

Wie Unternehmen zum Valentinstag werben

Den Valentinstag wollen auch Unternehmen nicht ungenutzt lassen. Um ihre Marke mehr zur Love-Brand zu machen, setzen sie auf witzige Ideen. Barilla hat in diesem Jahr im US-Markt etwa mit Diamantringen geworben. Die gab es allerdings nicht einfach in einer Pasta-Packung, sondern dafür musste an einer Verlosung teilgenommen werden. Da Liebe durch den Magen gehen soll, haben auch andere Unternehmen viel auf Essen gesetzt: Lidl präsentierte schon mehrmals Gewürzgurken, Rewe warb mit einsamen Bananen und McDonald’s bot ein eigenes Liebesmenü. Wie sehr das auf dem Weg zur Love-Brand geholfen hat, ist nicht klar.

Eine Stadt für Superreiche – ohne Regierung

Mit California Forever will eine Gruppe von Silicon-Valley-Milliardär:innen in der Nähe von San Francisco eine eigene Stadt aus dem Boden stampfen – inklusive Solarparks, Landwirtschaft und natürlich Arbeitsplätzen. Finanziert werden soll das Ganze ausschließlich aus Privatgeldern. Wie jetzt bekannt wurde, soll es in California Forever jedoch keine lokale Regierung geben. Man wolle stattdessen eng mit dem Landkreis zusammenarbeiten, beispielsweise der Polizei und Feuerwehr. Ob deren Ressourcen für das ambitionierte Projekt ausreichen, wird sich allerdings zeigen müssen.

