Gewürzgurken, Burger und Bananen: Wie Unternehmen zum Valentinstag werben

Am 14. Februar ist es jedes Jahr so weit: Der Valentinstag zaubert Herzchen, Rosen und alles, was rot-pink funkelt, in die Geschäfte. Unternehmen wollen den Tag der Liebe natürlich für sich nutzen und suchen dafür kuriose Wege. Wir haben euch fünf zusammengestellt – dabei haben sich wohl einige von der Weisheit „Liebe geht durch den Magen“ inspirieren lassen.

Barilla (2024)

Die Kerzen flackern, auf dem gedeckten Tisch – mit Rosenblättern bestreut – steht die dampfende Portion Nudeln. Beim ersten Biss knackt es auf einmal: Was war das? Ein Ring!

Ganz so wird es bei der Aktion von Barilla nicht aussehen: Das Pasta-Unternehmen hat mit „The Ring-a-toni“ eine Verlosung gestartet, bei der ein:e Gewinner:in handgefertigte Diamantringe bekommen soll. Beworben wurde die Aktion beispielsweise über Instagram.

Die Kampagne lief in den USA und endete am 9. Februar 2024 – also vor dem Valentinstag. Zum Valentinstag selbst hat Barilla unter anderem erneut herzförmige Nudeln auf den US-Markt gebracht – Ringe waren in den Packungen jedoch nicht enthalten.

Mediamarktsaturn (2023)

Ein Paar liegt im Bett, die Gesichter erleuchtet vom jeweiligen Smartphone. Romantik? Fehlanzeige. Wie auch, wenn schlimmstenfalls sogar der Staubsaugroboter die Rosenblätter auf dem mit Kerzen gesäumten Weg aufsaugt?

Dieser Werbespot zeigt, wie Technik für fehlende Romantik sorgen kann. Die Botschaft: „Technik ist gut. Im richtigen Moment.“ Menschen sollten laut dem Clip gegenseitig aufeinander aufpassen. Lust auf Technik macht der Spot damit nicht – dafür macht er aber deutlich, dass das Miteinander doch wichtigster ist als das neuste Gadget.

McDonald’s (2023)

Ein Menü, vom damalige Paar Cardi B und Offset, kreiert, extra für den Valentinstag: Das zeigte die Werbung von McDonald’s 2023. Gezeigt wurde der Spot schon beim Super Bowl LVII.

In dem 30-sekündigen Clip geht Rapperin Cardi B – edel gekleidet – zum Diner-Date mit Rapper Offset. Beim Essen brennt eine goldene Burger-Kerze, die Stars sitzen auf sehr hohen Stühlen. Mit dem Anstoßen weicht der edle Look dann klassischer Diner-Atmosphäre, hohe Stühle weichen Modellen, die näher am Boden sind.

Holt das Essen die beiden aus abgehoben Sphären zurück? Wir wissen es nicht.

Bei McDonald’s gab es übrigens nicht nur für Stars Burger-Candle-Light-Dinner: Einzelne McDonald’s-Filialen haben bis vor einigen Jahren noch wirkliche Valentinstags-Dinner angeboten. Damals gab es ein Drei-Gänge-Menü – sogar mit richtigem Besteck.

Lidl (2022)

Der Discounter hat 2022 mit „Was kostet Amore?“ einen eigenen Song zum Valentinstag veröffentlicht. Angelehnt ist er an den Schlager Quanto Costa von Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys – in der Lidl-Version wird der Text in Bezug zum Einkauf beim Discounter gesetzt. Text- Kostprobe: „Und alle Wege, sie führen zu dir. Hier in der Tiefkühlabteilung, was willst du mehr?“

Dabei zeigt Lidl auch bekannte Gesichter: Das Gewürzgurken-Paar Saskia und Thomas. Sie prägten den Lidl-Valentinstag-Spot 2021. Darin ist ein Glas Gewürzgurken bei den großen Moment eines Paars immer dabei. Erst lernen sie sich quasi durch das Glas kennen – sie fährt ihn an, als er ihr das vergessene Glas Gewürzgurken bringen will – und schließlich, zum Ende des Clips, taucht das Glas auf, als sie ihm sagt, dass sie schwanger ist. Dabei werden im Video immer wieder Lidl-Produkte präsentiert, die die beiden durch ihre Beziehung begleiten.

Im 2022er Spot bekommen sie ein Glas Gewürzgurken von den beiden Sängern überreicht. Die finale Aussage: Bei Lidl gibt es alles für die Liebe, was käuflich ist. Allerdings geht zum Schluss der Gesangsnummer das Licht im Laden aus – was das wohl heißt?

Rewe (2018)

Auch an Singles sollte am Valentinstag gedacht werden – bei der Aktion von Rewe wird klar, dass das nicht nur auf Menschen zutrifft. In einem Markt lag bei den Bananen ein Schild mit der Aufschrift „Triff Singles aus Deiner Nähe!“, im Korb darunter lagen einzelne Bananen.

Witzige Idee, ob das allerdings das ist, was Singles am Valentinstag wollen, ist eine Frage. Aber wer weiß: Vielleicht hat sich jemand beim synchronen Griff in die Bananenkiste kennengelernt.

