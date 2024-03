ChatGPT kann dir jetzt vorlesen: So nutzt du die Funktion

Wer keine Lust, keine Zeit oder schlicht nicht die Voraussetzungen hat, lange Text-Antworten des Chatbots ChatGPT selbst zu lesen, kann sich die geschriebenen Reaktionen der KI jetzt auch wahlweise von ihr vorlesen lassen. Das hat OpenAI auf der Plattform X bekannt gegeben.

Read Aloud Player: ChatGPT liest jetzt in 37 Sprachen vor

Der neue Read Aloud Player ist sowohl in der Web-Version als auch den ChatGPT-Apps für Android und iOS verfügbar. Das Feature funktioniert sowohl bei ChatGPT-4 als auch ChatGPT-3.5.

Anwender:innen, die sich die Antwort auf ihre getippte Frage vorlesen lassen wollen, können aus fünf verschiedenen, wie gewohnt sehr menschlich klingenden Stimmen auswählen. Das Programm spricht 37 Sprachen und erkennt von selbst am Text, um welche Sprache es sich handelt.

Das Sprechen selbst hat ChatGPT schon vor einigen Monaten gelernt. Bereits im September 2023 hat OpenAI für Plus-User:innen und im November dann für alle den Voice-Chat eingeführt. Er ermöglicht es Anwender:innen, per Spracheingabe mit ChatGPT zu kommunizieren und das Programm auch in gesprochener Sprache antworten zu lassen.

So aktiviert man ChatGPTs Vorlesefunktion

Neu beim Read Aloud Player ist, dass man seine Frage tippen kann und danach die Möglichkeit hat, zwischen eigenem Lesen und Sprachausgabe auszuwählen. Der Voice-Chat funktioniert ausschließlich über gesprochene Sprache und zeigt keine geschriebenen Antworten an.

Um die Vorlesefunktion zu aktivieren, muss man in der App-Version den Text antippen und den Finger darauf halten. Dann erscheint die Anwendung, in der man wie in einem normalen Audio-Player pausieren und zurückspulen kann. In der Web-Version öffnet sich die Sprachausgabe über ein kleines Lautsprechersymbol unterhalb des Textes.

Vorlesefunktion macht Chatbots noch effizienter

Als erste sind die KI-Pioniere von OpenAI nicht auf die Vorlesefunktion gekommen. Das Konkurrenzunternehmen Anthropic hat laut The Verge kürzlich ähnliche Features beim hauseigenen Chatbot Claude vorgestellt.

Durch die neue Sprachausgaben dürften Chatbots noch anwenderfreundlicher werden. Gerade in der Mobile-App könnte es durchaus von Vorteil sein, sich langwierige und komplexe Antworten unterwegs vorlesen zu lassen und dadurch Inhalte im Zweifelsfall auch schneller zu verstehen.

