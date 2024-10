Chinesisches Unternehmen will ab 2027 Touristen ins All schicken – wenn sie das nötige Kleingeld haben

Weltraumtourismus gewinnt weltweit an Fahrt. Das chinesische Unternehmen Deep Blue Aerospace steigt in den Markt ein und plant, ab 2027 suborbitale Flüge für Privatpersonen anzubieten.

Deep Blue Aerospace wurde 2016 von Huo Liang gegründet und hat seinen Sitz in Jiangsu, in der Nähe von Shanghai. Die Flüge sollen einen Aufenthalt nahe der Karman-Linie in rund 100 Kilometern Höhe ermöglichen. Sie gilt als die offizielle Grenze zum Weltraum.

Die Ankündigung fand in einem Live-Event auf der Streamingplattform Taobao statt. Alle Informationen zu dem Programm hat das Unternehmen in einem Eintrag auf Wechat zusammengefasst.

Das sind die Details zum Flug

Momentan bietet das Unternehmen zwei Plätze für den ersten Weltraumflug an. Diese kosten 1,5 Millionen Yuan, was knapp 200.000 Euro entspricht. Außerdem wird eine Anzahlung von 50.000 Yuan, also rund 6.500 Euro fällig.

Neben dem Flug selbst gibt es noch einige Extraleistungen wie ein Erinnerungsset, in dem unter anderem ein Modell der Nebula-1-Rakete enthalten ist, welche die Abenteurer ins All bringt. Dazu können Kunden den Start einer Long March-Rakete von einem chinesischen Weltraumbahnhof ihrer Wahl live erleben.

Dabei dauert der Flug selbst nur rund zwölf Minuten, von denen die Passagiere rund fünf Minuten in Schwerelosigkeit verbringen können. Wer mitfliegen will, muss zwischen 18 und 60 Jahre alt sein und eine medizinische Voruntersuchung bestehen sowie an einem Sicherheitstraining teilnehmen.

Das ist die Nebula-1

Deep Blue Aerospace möchte die Passagiere mit der Nebula-1-Rakete ins All schicken. Diese wiegt 7.900 Kilogramm, erreicht eine Höhe von bis zu 150 Kilometer und kann bis zu sechs Passagiere aufnehmen.

Das Design der Kapsel erinnert an die Crew-Dragon-Kapsel von SpaceX. Allerdings verfügt Nebula über mindestens fünf Fenster, wo die Dragon-Kapsel nur zwei hat. Die Nebula-Rakete wird von neuen Thunder-R1-Triebwerken des Unternehmens angetrieben.

Nebula-1 soll bis zu 50 Mal genutzt werden können. Erste „Hop Tests“ erfolgten bereits in 2021 und 2022, wie Universe Today berichtet. Dabei hebt sie bis zu 1.000 Meter ab und landet anschließend direkt wieder.

Weiterführende Tests zur Landung aus größeren Höhen sind für November 2024 angesetzt, erste orbitale Tests im Frühjahr 2025. Im Jahr 2026 sollen dann weitere Tests mit einer Crew folgen, bevor 2027 der Passagierflug geplant ist.

