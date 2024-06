Copy-and-Paste auf Steroiden: Dieses kleine Tool musst du kennen

Kopieren geht mit der Tastenkombination ⌘ + C. Einfügen wiederum erfolgt mit ⌘ + V. Die zwei Tastaturkürzel sollten alle macOS-Nutzer:innen kennen. Viel mehr gibt es da auch eigentlich nicht zu wissen, denn die Zwischenablage hat sich auf Apples Desktop-Betriebssystem kaum nennenswert weiterentwickelt.

Klar, ihr könnt mit ⌥ + Shift + ⌘ + V den kopierten Text gleich an die Formatierung des Zieltextes anpassen. Und dank iCloud teilt sich euer iPhone und iPad die gleiche Zwischenablage. Und die bietet, wie es schon immer war, nur Platz für jeweils einen Textschnipsel, der sofort überschrieben wird, wenn ihr etwas Neues kopiert.

Andere Betriebssysteme sind da deutlich weiter. Mit dem richtigen Tool könnt ihr aber auch auf eurem Mac dafür sorgen, dass die Zwischenablage nicht auf nur einen kopierten Text begrenzt bleibt. Ein besonders simples Tool dieser Art ist Clipbook.

Mit Clipbook bekommt eure Zwischenablage ein Gedächtnis

Nachdem ihr Clipbook installiert habt, merkt sich das Tool alles, was ihr in die Zwischenablage kopiert. Den jeweils letzten Eintrag fügt ihr nach wie vor mit ⌘ + V ein. An die vorherigen Texte kommt ihr ebenso einfach, indem ihr die Tastenkombination ⌘ + Shift + V betätigt.

Jetzt werden euch alle bisherigen Einträge der Zwischenablage angezeigt. Besonders praktisch: Clipbook wurde für die Tastaturnutzung optimiert. Die Maus könnt ihr zwar nutzen, müsst ihr aber nicht. Stattdessen könnt ihr den gewünschten Eintrag mit den Pfeiltasten ansteuern und dann direkt durch Enter einfügen.

Außerdem gibt es auch eine praktische Suchfunktion. Die müsst ihr nicht einmal auswählen. Es reicht vollkommen, wenn ihr nach Aufruf von Clipbook lostippt. So findet ihr auch länger zurückliegende Einträge und könnt sie sofort in euer aktuelles Dokument einfügen.

Alle Daten euerer Zwischenablage werden lokal gespeichert. Dementsprechend sind sie sicher vor externen Zugriffen. Ebenfalls sinnvoll: Clipbook entfernt die Formatierung aller kopierten Inhalte.

