Copy-Paste-Funktion um KI erweitern: So aktiviert ihr die Funktion in Windows

So nutzt ihr KI mit der Copy-Paste-Funktion

Die Copy-Paste-Funktion gehört wohl zu den meistgenutzten Shortcuts von Windows-Nutzer:innen. Seit Jahrzehnten könnt ihr darüber Text, Bilder und Co. kopieren und an einem anderen Ort wieder einfügen. Nun hat Microsoft das Feature mit etwas Besonderem ausgestattet : künstlicher Intelligenz.

Um diese nutzen zu können, müsst ihr zunächst PowerToys für Windows 11 aus dem Microsoft-Store herunterladen. PowerToys ist eine Sammlung von Hilfsprogrammen, die Power-User:innen den Alltag erleichtern sollen. Darin befinden sich etwa Programme, um Fenster im Vordergrund anzupinnen oder zu erkennen, welche Prozesse ausgewählte Dateien aktiv nutzen.

Unter den Features von PowerToys findet sich jetzt auch „Advanced Paste“. Sobald das Feature installiert ist, könnt ihr die erweitere Copy-Paste-Funktion über die Tastenkombination Windows-Taste + Shift + V aufrufen. Den Shortcut könnt ihr aber auch in den Einstellungen verändern, wenn euch dieser langfristig zu umständlich ist.

Das Tool greift nur, wenn ihr bereits einen Text mit Strg + C kopiert habt. Advanced Paste zeigt euch dann beim Einfügen des Textes mehrere Optionen. Ihr könnt ihn wie gewohnt als einfachen Text einfügen, Markdown-Text daraus machen oder den Text in ein JSON-File umwandeln. Die spannendste Funktion ist allerdings die Anbindung an OpenAI.

Über ein Prompt-Eingabefeld könnt ihr der künstlichen Intelligenz beschreiben, was sie mit dem Text machen soll. Sie kann den Text zusammenfassen, übersetzen, daraus Code erstellen oder ihn in einem vorgegebenen Stil umschreiben, wenn ihr ihn wieder einfügt.

Wie viele andere KI-Features ist diese Anbindung aber auch kostenpflichtig. Ihr benötigt dafür einen API-Key von OpenAI, den ihr nur über ein Abo erhaltet. Dieses unterscheidet sich vom herkömmlichen Abo für ChatGPT, da die Copy-Paste-Funktion direkt auf die Programmierschnittstelle von OpenAI zugreifen muss. Wer also ein ChatGPT-Abo hat, muss zusätzlich zahlen.

Wer ein API-Abo bei OpenAI abschließt, bekommt dafür einen Pool von Tokens. Für ChatGPT-4o kosten eine Million Tokens fünf US-Dollar. Laut OpenAI reichen 1.000 Tokens für circa 750 Prompt-Wörter. Selbst Vielnutzer:innen dürften damit wohl eine Weile auskommen, wenn diese nur für die neue Copy-Paste-Funktion von Windows 11 genutzt werden.

