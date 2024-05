OpenAI: ChatGPT kann Dateien jetzt direkt von Google Drive und Microsoft Onedrive importieren

Dabei steht die Funktion zahlenden Abonnent:innen von ChatGPT Plus, Team und Enterprise zur Verfügung, was vor allem damit zu tun haben dürfte, dass sensible Daten nicht für das KI-Training benutzt werden sollten. Das lässt sich bekanntlich für die freie Version nicht ausschießen.

Die Cloud-Verbindung ist sowohl für das neue GPT-4o-Modell als auch für ältere Modelle verfügbar. Die neue Integration steht per Klick auf das kleine Büroklammer-Symbol links neben der Texteingabeleiste am unteren Rand der ChatGPT-Oberfläche im Browser zur Verfügung.

Per Klick erscheint die bisher exklusive Option, Dateien hochzuladen, nur noch als eine von drei Möglichkeiten. Ebenso kann nun ein Google- oder ein Microsoft-Account verknüpft werden.

Sobald die Verknüpfung konfiguriert ist, können eine Reihe von Dateitypen wie Tabellen, Präsentationen und Dokumente zum Import in ChatGPT ausgewählt werden. Damit nicht genug, können vor allem Tabellenkalkulationsdateien in einer Vollbildansicht und mit einer interaktiven Schnittstelle versehen, per Chat in Echtzeit analysiert und manipuliert werden. Die Analysefunktion ist indes auf das aktuellste Modell ChatGPT 4o beschränkt.

Am Ende des Vorgangs kann eine Kopie der mit ChatGPT bearbeiteten Kalkulationstabelle oder des Dokuments direkt von der ChatGPT-Schnittstelle heruntergeladen werden. Den gesamten Workflow hat OpenAI in einem Blogbeitrag aufgeschrieben. Taucht die Möglichkeit bei euch bisher nicht auf, benötigt ihr etwas Geduld. OpenAI rollt das Feature schrittweise aus.

