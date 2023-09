Counter Strike 2 ist draußen – nur für Gamer aus den 90ern?

Nach mehr als einem Jahrzehnt voller Action und Spekulationen hat Valve mit Counter-Strike 2 auf der Gaming-Plattform Steam eine kostenlose Wachablösung für Counter-Strike: Global Offensive präsentiert. Doch ist dieses Spiel wirklich modern und kann es den Ansprüchen der riesigen Counter-Strike-Community gerecht werden? Oder richtet es sich eher an Oldschool-Gamer, die Counter Strike noch aus den 90ern kennen?

Was ist neu in Counter-Strike 2?

CS2 bringt einige bedeutende Neuerungen mit sich. Das Spiel wurde von Grund auf überarbeitet und basiert nun auf der Source-2-Engine von Valve. Dies ermöglicht eine verbesserte Grafik, überarbeitete Audio und eine aktualisierte Benutzeroberfläche. Außerdem gibt es verbesserte Rauchgranaten, neu gestaltete Karten und verbesserte Netzwerkfunktionen. Es gibt sogar ein neues „Tick-Rate-unabhängiges“ Gameplay. Valve beschreibt dies als eine Möglichkeit für Server, „den genauen Moment zu erkennen, in dem eine Bewegung beginnt, ein Schuss abgefeuert oder eine Granate geworfen wird“.

Wie kann ich Counter-Strike 2 spielen?

Für diejenigen, die bereits CS:GO gespielt haben, ist CS2 nicht mehr als ein kostenloses Update. Ihre Fortschritte, Waffen und Skins werden dabei nahtlos auf das neue Spiel übertragen. Wer neu in der Welt von Counter-Strike ist, kann CS2 über Steam herunterladen – ebenfalls kostenlos. Wichtig zu beachten ist dabei, dass die erhöhten Anforderungen an die Rechenleistung möglicherweise ältere PCs vor Herausforderungen stellen könnten. Wer also seit Beginn der 2000er Counter-Strike auf ein und dem selben PC zockt, sollte sich vielleicht über eine Modernisierung der eigenen Hardware Gedanken machen, wenn ein reibungsloser Ablauf des Spiels gewährleistet werden soll.

Wie kommt Counter-Strike 2 bisher an?

Die Veröffentlichung von CS2 hat die Gaming-Community in Aufregung versetzt. Es wird von Valve selbst als nicht weniger als der „größte technische Fortschritt“ in der Geschichte von Counter-Strike bezeichnet, wie Shacknews berichtet. Einige Profispieler und Streamer, die vorab Zugang auf die Beta des Games hatten, loben die Neuerungen und betonen die positiven Veränderungen. „Es war hart, so lange zu schweigen, aber verdammt, hat es sich gelohnt“, schrieb beispielsweise der ehemalige schwedische Counter-Strike-Profi Christopher „GeT_RiGhT“ Alesund bei Twitter-Nachfolger X, nachdem er Ende März 2023 Zugriff auf das Spiel erhielt.

Wie bei jeder großen Veränderung in der Gaming-Welt gibt es auch Kontroversen rund um CS2. Die Umstellung auf das neue Spiel markiert das Ende von CS:GO, das über viele Jahre hinweg eine wichtige Rolle im E-Sport gespielt hat. Turniere und Ligen, die bisher auf CS:GO basierten, werden sich künftig auf CS2 verlagern, was einige Spieler bedauern.

Counter-Strike 2 ist nicht nur in der Welt des E-Sports eine bedeutende Veröffentlichung und es wird spannend sein, zu beobachten, ob CS2 die Erfolgsgeschichte von CS:GO fortschreiben kann. Eines steht jedoch fest: Die Counter-Strike-Szene erlebt mit CS2 eine aufregende neue Ära.

