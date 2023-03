Smartphone-Verkäufe gehen weltweit zurück, nur ein Segment wächst

Die Entwicklungen sind absolut nachvollziehbar: Wer im vergangenen Jahr aufgrund einer klammen Haushaltskasse zögerte, sich ein neues Smartphone zu kaufen, ließ es tendenziell eher bleiben. Aufgrund „makroökonomischer Schwierigkeiten“ gingen die globalen Smartphone-Verkäufe einer Analyse von Counterpoint Research zufolge um zwölf Prozent zurück. Die Flaute herrscht allerdings nicht in allen Bereichen: Erstmals trägt das Premiumsegment zu mehr als der Hälfte (55 Prozent) des gesamten globalen Smartphone-Marktumsatzes bei.

Als Premium-Smartphones werden alle Modelle über 600 US-Dollar eingeordnet

Der aktuelle „Global Premium Smartphone Market Analysis Report“ von Counterpoint Research zeigt demnach, dass der Umsatz im Einstiegs- und Mittelklassesegment 2022 deutlich gesunken ist. Das Preissegment ab 1.000 US-Dollar ist im Vergleich zum Vorjahr hingegen sogar um 38 Prozent gewachsen.

Wie lässt sich das erklären? „Die wohlhabenden Verbraucher waren gegen die makroökonomischen Schwierigkeiten immuner als die Kunden des unteren Segments“, heißt es im Bericht des Tech-Marktforschungsunternehmens. „Folglich stiegen die Verkäufe im Premiummarkt, während die Verkäufe im Einstiegs- und im mittleren Segment zurückgingen. Da Smartphones immer mehr in den Mittelpunkt ihres Lebens rücken, sind die Menschen auch bereit, mehr für ihre Geräte auszugeben und sie länger zu behalten.“

Ein weiterer Grund für das Wachstum ist demnach der „Premiumization“-Trend in allen Regionen, dem zufolge die Nachfrage im teureren Segment von Menschen angetrieben wird, die ihr bisheriges Modell aufrüsten wollen.

Unter den OEM-Herstellern wuchs der Umsatz von Apple im Premiummarkt um sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr, das Unternehmen erhöhte so seinen Anteil auf drei Viertel des Gesamtumsatzes im Premiumbereich. Auf Apple folgt den Ergebnissen zufolge Samsung mit einem Verkaufsrückgang von fünf Prozent, das Unternehmen macht immerhin noch 16 Prozent des Gesamtumsatzes im Segment aus.

iOS baut Vorsprung gegenüber Android aus

Im Premiumsegment hat iOS die Nase vor Android vorn: 75 Prozent aller Premium-Smartphone-Verkäufe entfielen im letzten Quartal auf iOS-Geräte – auf Kosten von Android. „Die Stammkunden sind oft mit mehreren Apple-Produkten und -Diensten verbunden“, wird auf dem Techportal Caschys Blog erklärt. „Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sie bei einem Smartphone-Upgrade dann auch bei iOS bleiben.“

Mehr faltbare Geräte im Jahr 2023

Der Analyse zufolge könnte Android 2023 jedoch einen spürbaren Aufwärtstrend erleben, „da wir erwarten, dass mehr OEMs in diesem Jahr faltbare Geräte im Premiumsegment auf den Markt bringen werden“. Und weiter: „Bestehende faltbare Angebote in China werden auf Märkte außerhalb des Landes expandieren. Außerdem wird Honor in diesem Jahr auf den europäischen Markt drängen, um Marktanteile zu gewinnen“, heißt es im Report von Counterpoint Research.

