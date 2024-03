Cyberpunk 2077 kostenlos zocken: So könnt ihr euch in Night City austoben

Cyberpunk 2077 gehört trotz des holprigen Starts zu den größten Gaming-Hits der letzten Jahre. Schließlich haben die Entwickler:innen mittlerweile einige Verbesserungen vorgenommen und das Open-World-Spiel mit dem großen DLC Phantom Liberty ergänzt.

Wenn ihr bisher noch keinen Fuß in die neongrelle Welt von Night City gesetzt habt, ist das Osterwochenende ein guter Zeitpunkt dafür. Denn Publisher CD Projekt Red bietet für Cyberpunk 2077 vom 28. März bis zum 1. April 2024 einen kostenlosen Testzeitraum.

5 Stunden Cyberpunk 2077 (fast) kostenlos

Genauer gesagt startet die Testphase am 28. März um 16 Uhr und endet am 1. April um 7:59 Uhr. In diesem Zeitraum könnt ihr Cyberpunk 2077 fünf Stunden lang frei erkunden. Die Aktion ist nur auf der Playstation 5 und Xbox Series X/S verfügbar. PC-Spieler:innen schauen leider aus „technischen Gründen“ in die Röhre.

Aber auch auf den Konsolen müsst ihr ein paar wichtige Punkte beachten: Auf beiden Xbox-Konsolen ist die Testphase von Cyberpunk 2077 kostenlos, auch wenn ihr kein Xbox-Gold-Abo habt.

Habt ihr PS Plus auf der Playstation 5 abonniert, müsst ihr ebenfalls keine weiteren Kosten tragen. Fehlt euch das Spiele-Abo auf der Sony-Konsole hingegen, müsst ihr den kleinen Betrag von 0,15 Euro zahlen. Das lässt sich laut Publisher aufgrund von Sonys Regeln im PSN-Store nicht anders lösen.

Warum ihr Cyberpunk 2077 schnellstmöglich laden solltet

Sobald die kostenlose Testphase startet, solltet ihr nicht zu lange mit dem Download warten. Denn statt euch nur einen kleinen Teil der Spieldaten zur Verfügung zu stellen, müsst ihr auf beiden Plattformen rund 100 Gigabyte herunterladen. Damit bekommt ihr also das komplette Spiel, bis auf den DLC Phantom Liberty, geboten.

Solltet ihr euch im Laufe der fünf Stunden oder danach entscheiden, Cyberpunk 2077 zu kaufen, wird euer Spielstand automatisch in die Vollversion übernommen. Ihr müsst also nicht noch einmal von vorn beginnen.

