Cybertruck: Warum Tesla jetzt das günstigste Modell aus dem Angebot streicht

Ende November 2019 hatte Tesla den Cybertruck vorgestellt. Der E-Pickup-Truck sollte mit einem Startpreis von 40.000 Dollar kommen. Trotz einiger Pannen bei der Präsentation kam der Cybertruck bei Interessierten offenbar gut an. Angeblich soll Tesla eine Million Vorbestellungen gesammelt haben.

Cybertruck: Teurer als erwartet

Letztlich mussten Cybertruck-Käufer nach dem Verkaufsstart im Jahr 2023 aber mindestens 60.000 Dollar zahlen – und das bei einer deutlich geringeren Reichweite als zuvor versprochen. Beides dürfte zu den Hauptgründen dafür zählen, dass die Cybertruck-Nachfrage laut Beobachter:innen geringer ist als erwartet.

Weiteres Indiz: Tesla hat jetzt das günstigste Cybertruck-Modell aus dem Portfolio gestrichen. Die 61.000-Dollar-Variante lässt sich nicht mehr ordern, wie Reuters berichtet. Stattdessen wird jetzt die 100.000-Dollar-Version beworben – und eine Auslieferung noch im Laufe des aktuellen Monats August versprochen.

Viele teure Cybertrucks auf Lager?

Zum Vergleich: Auf den günstigen Cybertruck hätte man bis zum kommenden Jahr warten müssen. Für rund 120.000 Dollar steht zudem noch die sogenannte Foundation-Cyberbeast-Ausführung mit drei Motoren zum Kauf bereit. Hier ist der früheste Liefertermin für Oktober 2024 angesetzt.

Für den Branchenanalysten Sam Abuelsamid von Guidehouse Insights ist damit klar, dass die Nachfrage weit unter jener von einer Million liegt. Tesla sitze auf einer ganzen Menge E-Pickup-Trucks mit zwei oder drei Motoren, so Abuelsamid gegenüber Reuters.

Gute Verkaufszahlen, aber hoher Preis

Laut Cox Automotive soll Tesla im Juli knapp 4.800 Cybertrucks verkauft haben – Rekord für einen Monat bisher. Zudem sei der Cybertruck damit das mit Abstand meistverkaufte Fahrzeug im Bereich jenseits von 100.000 Dollar Kaufpreis.

Insgesamt sollen bis jetzt über 16.000 der E-Pickup-Trucks über den Ladentisch gegangen sein. Aber, so Cox Automotive gegenüber Reuters, mit diesem hohen Preis werde es schwierig, die Verkaufszahlen weiter so hoch zu halten. Elon Musk will rund 200.000 Cybertrucks pro Jahr verkaufen.

