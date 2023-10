Cruiseup: Dieses Flugauto hebt mit Hilfe eines neuartigen Antriebs ab

Das österreichische Startup Cyclotech hat sein erstes Konzeptflugzeug vorgestellt. Das zweisitzige eVTOL-Luftfahrzeug (Englisch: Electric Vertical Take-Off and Landing Aircraft; eVTOL) trägt den Namen Cruiseup, basiert auf 15 Jahren Entwicklung und zeichnet sich durch seine unkonventionellen Antriebe, bekannt als Cyclorotors, aus. Anstelle der klassischen Propellerblätter wird das Flugzeug nämlich von insgesamt sechs trommelförmigen Lüftern angetrieben.

Die Cyclorotors sind ähnlich wie die Räder eines Autos positioniert. Diese einzigartige Konstruktion ermöglicht es dem Cruiseup, vorwärts, rückwärts, nach oben und nach unten zu fliegen, ohne sich völlig anders auszurichten und dabei die zwei Insassen zu erschüttern. Das Cruiseup soll zudem sogar in der Luft bremsen können. Die Cyclorotors können den Auftrieb des Flugzeugs so umleiten, dass es problemlos die Geschwindigkeit verringern oder in der Schwebe bleiben kann. Diese Fähigkeiten konnte das Cruiseup bereits in einem Youtube-Video unter Beweis stellen.

Hoher Batterieverbrauch

Der Cyclotech-Prototyp ist aktuell 80 Kilogramm schwer und etwa eineinhalb Mal so groß wie ein normales Bodenauto. Die Höchstgeschwindigkeit wird aktuell auf 150 Kilometer pro Stunde geschätzt. Die Reichweite soll 100 Kilometer betragen. Das Luftfahrzeug verfügt jedoch über keine Auftrieb gebenden Flügel, was einen effizienten Reiseflug nahezu unmöglich macht. Das Cruiseup muss stattdessen konstant durch Schubkraft unterstützt werden und verbraucht daher einiges an Batterie. Allerdings ist das Flugzeug, Stand jetzt, ohnehin für Flüge durch die Stadt konzipiert.

Laut Cyclotech sei es das langfristige Ziel, neue Möglichkeiten für die alltägliche Beförderung zu bieten und dabei den umweltbelastenden, bodengebundenen Verkehr zu ersetzen. Das fertige Konzeptflugzeug sei nun ein erster Schritt in diese Richtung. Es sei bereits umfangreichen Windkanaltests sowie über 500 Testflügen unterzogen worden. Dennoch geht Cyclotech aktuell davon aus, dass das Cruiseup frühestens im Jahr 2035 in der Luft zu sehen sein wird.

