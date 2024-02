Youtuber baut GTA-6-Rekord-Trailer detailliert im echten Miami nach

Wie groß die Vorfreude vieler Gamer:innen auf GTA 6 ist, wurde im vergangenen Dezember deutlich, als der offizielle Trailer veröffentlicht wurde – und direkt einen neuen Youtube-Rekord brach.

Mehr als 90 Millionen Menschen sahen sich allein in den ersten 24 Stunden nach Veröffentlichung den 90-sekündigen Trailer an. Solche Zahlen hatte noch keine Videospielankündigung erreicht – und das war nur einer von mehreren Weltrekorden, die der Trailer aufstellte.

Youtuber schafft GTA 6-Kunstwerk im echten Miami

Damit wurde deutlich, wie viele Zocker:innen dem Kultspiel entgegenfiebern. Da noch nicht klar ist, wann genau das Spiel auf den Markt kommt (vom Publisher Rockstar Games heißt es: „Anfang 2025“), bleibt vielen GTA-Fans nichts anderes übrig, als sich erst einmal immer und immer wieder am Trailer zu erfreuen.

Nun bekommen sie aber eine Alternative dazu – und zwar eine aus der realen Welt. Ein Youtuber hat auf seinem Kanal ein kleines GTA 6-Kunstwerk geschaffen, indem er Szenen aus dem Trailer in echt in Miami nachgestellt hat.

So entstand das Video

Wie PCGamer kürzlich entdeckte, flogen der französische Youtuber CyrilMP4 und einige seiner Freunde nach Miami, um durch die Straßen der echten Vice City zu schlendern. Dort stellte er Momente aus dem GTA 6-Trailer nach, die sowohl im neuen GTA 6-Trailer als auch im ursprünglichen GTA Vice City zu sehen waren.

Einige der nachgebildeten Szenen schnitt CyrilMP4 zusammen und stellte sie in einem Video per Splitscreen neben dem GTA 6-Trailer. Daran erkennt man, wie viel Detailliebe er in das Projekt gesteckt hat.

Hype um GTA 6 ist riesig

Dabei kamen Drohnenflüge über den Strand Miamis hin zur Skyline zum Einsatz, aber auch detailliert nachgestellte Straßenszenen, Meeraufnahmen mit Yachten und Containerschiffen sowie nächtliche Luftbilder von der leuchtenden Kulisse Miamis.

Der Hype um GTA 6 ist so groß, dass laut Kotaku ein Fan sogar herausgefunden hat, welchen Lichtschutzfaktor das Sonnenschutzmittel einer Figur aus dem Trailer hat. Menschen wie er oder sie dürften nun viel Freude an CyrilMP4s Video haben.

