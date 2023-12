Seit dem GTA-VI-Trailer hören jetzt alle diesen 34 Jahre alten Song

Sehnlichst hatten Fans auf den ersten Trailer von GTA VI gewartet – und obwohl das Game erst 2025 auf den Markt kommen soll, ist die Euphorie riesig. Kein Wunder, schließlich hat es ganze zehn Jahre gedauert, bis Rockstar Games offizielle Infos zum nächsten Teil der Gangster-Saga lieferte.

Zwar gab es zwischenzeitlich immer mal wieder Leaks und Gerüchte – so vermuteten Eingeweihte schon seit 2019 richtig, dass auch Teil 6 wieder in der fiktiven Stadt Vice City spielen würde. Der neue Trailer gibt nun weitere Hinweise auf die Szenerie: Mehrfach wird Leonida erwähnt, der Bundesstaat, in dem Vice City liegt.

Auch sind Bilder aus dem eher ländlichen Umfeld der Metropole zu sehen: Sumpflandschaften, Strände, Flamingoschwärme und Krokodile, allesamt Anspielungen auf die Vorbilder in der echten Welt, Miami und Florida.

GTA VI verhilft Tom Petty zu neuer Beliebtheit

Kein direkter Hinweis, aber trotzdem begeistert aufgenommen wurde auch der Soundtrack des Trailers. Der besteht nur aus einem Song – Love Is a Long Road des 2017 verstorbenen Künstlers Tom Petty.

Bereits 1989 wurde das Stück von dem Album Full Moon Fever veröffentlicht – als B‑Seite der Singleauskopplung Free Fallin’. Schon damals war der Song recht erfolgreich und erreichte zwischenzeitlich Platz 7 der US-amerikanischen Billboard-Album-Rock-Tracks-Charts.

Seit der „Wiederveröffentlichung“ im GTA-VI-Trailer erfreut sich Love Is a Long Road erneuter Beliebtheit – sowohl auf Streamingplattformen wie Spotify als auch auf Youtube, wo zahlreiche Fans auch kommentieren. „Dieses Lied kriege ich bis 2025 nicht mehr aus meinem Kopf“, schreibt eine:r, und über 2.000 Menschen stimmen zu.

Warum man bei Rockstar Games ausgerechnet ein 34 Jahre altes Lied ausgewählt hat, ist nicht bekannt. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass Tom Petty selbst in Florida geboren wurde und dort viel Zeit verbracht hat. Vielleicht war aber auch der Titel selbst ausschlaggebend: Um über zehn Jahre auf den nächsten GTA-Teil zu warten, muss man wohl auch so etwas wie Liebe für die Reihe empfinden.

