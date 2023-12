Die Weltrekorde, die der Trailer zu GTA VI schon gebrochen hat – und welchen nicht

Nach einem Leak ein paar Stunden früher als zunächst angekündigt: Gestern (5. Dezember 2023 mitteleuropäischer Zeit) veröffentlichte Rockstar Games den ersten Trailer zum heißersehnten Spiel Grand Theft Auto VI. Der Teaser ließ wie erwartet das Internet durchdrehen. Schließlich warteten Fans seit der Veröffentlichung von GTA V vor zehn Jahren auf ein Lebenszeichen der megaerfolgreichen Reihe.

Innerhalb der ersten zwölf Stunden nach seiner Veröffentlichung erzielte der Trailer zu GTA VI über 60 Millionen Views auf Youtube. Das bedeutete natürlich Platz 1 bei den Trends der Plattform. Den Spitzenrang hat der 1,30-minütige Clip einen Tag nach der Veröffentlichung immer noch inne. In den Top 10 der Trends finden sich zudem mehrere Reaction-Videos zu dem Teaser.

Rekorde lagen schnell in der Luft. Und schon bald kam die Bestätigung von höchster Stelle: Guinness World Records vermeldete auf X einen ersten Weltrekord. „Es sind noch nicht einmal 24 Stunden, aber wir können bestätigen, dass der GTA-VI-Trailer schon das meistgesehene Videospiel-Reveal auf Youtube innerhalb von 24 Stunden ist“, heißt es in dem Tweet. Genaue Zahlen lieferte der oberste Rekordehüter nicht.

it's not even been 24 hours yet, but we can confirm that the GTA VI trailer is already the most viewed videogame reveal on YouTube in 24 hours…

