Unternehmen macht begrünte Dächer aus Reifen: Umweltfreundlich und natürliche Kühlung

Die Platten erlauben grüne Dächer in der Stadt. (Foto: Shutterstock / geogif)

Das niederländische Unternehmen Ceyes nutzt alte Reifen und abgenutzten Kunstrasen, um Dachpaneele zu erstellen, die für eine natürliche Kühlung sorgen und Pflanzen beherbergen. So bekommen die alten Materialien einen neuen Nutzen.

Das sogenannte CE Green City Panel ist rechteckig und verfügt über viele kleine Taschen, in denen Regenwasser gespeichert werden kann. Insgesamt kann eine Platte rund 20 Liter Flüssigkeit aufnehmen, wie Reset schreibt.

Das so gespeicherte Wasser hat gleich zwei Funktionen. An heißen Tagen verdunstet es und kühlt somit das Gebäude unter der Platte. Wenn es nicht so heiß ist, kann das Wasser die Pflanzen auf der Platte bewässern. Jede Platte dient nämlich zusätzlich als Beet.

Haltbar und umweltfreundlich

Die Platten bestehen hauptsächlich aus geschredderten Reifen und Kunstrasen von Fußballfeldern. Das Gummi ist sehr lange haltbar – wie auch die Platten selbst. Laut Hersteller sollen sie nämlich für über 100 Jahre ihren Dienst erledigen können.

Außerdem gibt Ceyes an, dass bei der Herstellung der Platten nur 6,14 Kilo CO2 pro Quadratmeter entstehen. Die grünen Dächer aus Gummireifen können für unterschiedliche Dächer und Gebäudetypen angepasst werden.

Grüne Dächer an sich haben einige Vorteile gegenüber normalen Dächern. So verbessern sie zum Beispiel die Luftqualität und binden Kohlenstoff. Dazu können sie Lärm verringern und den Wert der Immobilie erhöhen.

Dachziegel als Solarplatten

Wer Grün auf seinem Dach eher nicht so attraktiv findet, greift auf klassische Ziegel zurück. Ein Familienunternehmen aus Italien hat Terrakottaziegel entwickelt, die als Solarzellen fungieren, allerdings nicht so aussehen.

Diese sind momentan in der Stadt Pompeji verbaut und versorgen diese mit Strom. Das Unternehmen Dyaqua hat die speziellen Ziegel in Handarbeit gefertigt. Sie sollen den Charakter der antiken Stadt erhalten und nebenbei eine umweltfreundliche Lösung zur Stromerzeugung bieten.

