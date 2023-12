Überraschendes zur 4-Tage-Woche und das Sicherheitsproblem des Cybertrucks

Der freie Freitag ist gar nicht so wichtig – jedenfalls in einer 4-Tage-Woche. (Foto: Freebird7977/Shutterstock)

Der freie Freitag ist gar nicht so beliebt

In Südafrika hat eine Studie zur viertägigen Arbeitswoche überraschende Ergebnisse offenbart. Im Gegensatz zu anderen Ländern nahmen weniger als 25 Prozent der Arbeitnehmer:innen freitags frei. Die sechsmonatige Untersuchung mit 28 Unternehmen zeigte, dass Südafrikaner:innen zeitlich deutlich flexibler waren und das lange Wochenende keine große Relevanz für sie hatte. Die Gründe für dieses Verhalten sind dabei vielseitig.

Wie (un)sicher ist der Cybertruck?

Der Tesla Cybertruck sieht nicht nur furchteinflößend aus. Glaubt man Expert:innen, die die Aufnahmen eines Crashtests des vollelektrischen Pickup-Trucks einschätzen, sollten sich vor allem Fußgänger:innen und Radfahrer:innen von dem E-Monster fernhalten. Aber auch für die Insass:innen könnte sich die ultraharte Stahlkarosserie als nachteilig erweisen.

Uni schafft Bachelorarbeiten ab – wegen ChatGPT

Die Wirtschaftsuniversität in Prag hat in Reaktion auf den zunehmenden Einsatz von KI-Technologien wie ChatGPT die Bachelorarbeit für neue Studierende abgeschafft. Jiří Hnilica, Dekan der Fakultät für Betriebswirtschaft, sieht in der traditionellen Abschlussarbeit keinen Sinn mehr und strebt einen praxisorientierten Ansatz an. Die Technische Universität Liberec geht sogar noch weiter und integriert den Gebrauch von KI-Technologie explizit in ihr Curriculum.

