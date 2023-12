4-Tage-Woche in Südafrika: Studie zeigt erstaunliches Ergebnis

Südafrikas Pionierprojekt zur Einführung der viertägigen Arbeitswoche hat überraschende Ergebnisse zutage gebracht, wie laut Bloomberg eine Studie von „4 Day Week Global“ zeigt. Im Gegensatz zu anderen Ländern, die ähnliche Experimente durchgeführt haben, entschieden sich in Südafrika weniger als 25 Prozent der Arbeitnehmer dafür, freitags freizunehmen.

Die sechsmonatige Studie, an der insgesamt 28 Unternehmen teilnahmen, zeigte, dass die meisten dieser Unternehmen flexibler waren als ihre internationalen Konkurrenten. Die Mitarbeiter hatten die Freiheit, den Tag oder die Uhrzeit zu wählen, die am besten zu ihren individuellen Bedürfnissen passten. Im Gegensatz zu anderen Ländern, in denen viele Freitage freigenommen wurden, blieben die meisten Südafrikaner weiterhin aktiv am Arbeitsplatz.

Unternehmen wollen Projekt fortführen

Die Divergenz in diesem Verhalten wurde größtenteils auf einige einzigartige Merkmale Südafrikas zurückgeführt. Ein Faktor war die Tatsache, dass viele Menschen neben ihrer regulären Arbeit Nebenbeschäftigungen oder Care-Arbeit verfolgten. Des Weiteren stellten begrenzte Möglichkeiten zur Erledigung von Verwaltungsaufgaben im Internet und Reiseschwierigkeiten aufgrund mangelnder öffentlicher Verkehrsmittel größere Herausforderungen für die Arbeitnehmer dar.

Es ist erwähnenswert, dass etwa 71 Prozent der Teilnehmer Frauen waren, was die Ergebnisse auch beeinflusst haben könnte.

Die Studie selbst verwendete ein Modell, das den Teilnehmern trotz verkürzter Arbeitszeit eine volle Bezahlung garantierte, vorausgesetzt, dass die gleiche Arbeitsleistung erbracht wurde. Die meisten Teilnehmer kamen aus den Bereichen IT, Marketing und dem Finanzsektor.

Erstaunliche 92 Prozent der Unternehmen planen, den neuen Zeitplan beizubehalten, was darauf hindeutet, dass die Einführung der viertägigen Arbeitswoche auf breite Zustimmung stößt.

