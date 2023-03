4-Tage-Woche: Kann das Konzept in der Krise überleben?

Die Viertagewoche galt in den letzten Jahren als das Ideal der neuen Arbeitswelt. Hohe Gewinne, die nicht zuletzt durch eine steigende Technologisierung erwirtschaftet wurden, haben den Diskurs zur Reduzierung der Arbeitszeit entfacht. Doch die Gewinne schrumpfen derzeit. Corona und die daraus resultierenden Lieferkettenprobleme, die hohe Inflation, die Energiekrise, ausgelöst durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine – das alles lähmt die Weltwirtschaft. Die schöne Utopie gerät dadurch ins Wanken.

Ist der Traum, dass Automatisierung uns die Arbeit abnimmt, während sich der Mensch wieder mehr um sein Privatleben kümmert, jetzt ausgeträumt? Ein Blick in die Welt zeigt, dass das Ideal noch nicht ganz aufgegeben scheint. Weltweit machen Pilotprojekte und Gesetzesänderungen von Großbritannien über die USA bis Belgien von sich reden. Dabei stellt sich auch die ­Frage, was eine Viertagewoche am Ende genau bedeutet.

Belgien definiert die 4-Tage-Woche neu

Schluss mit acht Stunden täglicher Arbeit von Montag bis ­Freitag. Stattdessen dürfen sich Arbeitnehmende in Belgien jetzt über einen Tag mehr Wochenende freuen. Der Premierminister Alexander De Croo stellt im Februar dieses Jahres ein bislang unerschütterliches Konzept der Arbeitswelt auf den Kopf, indem er die Möglichkeit zur Viertagewoche für die Belgier einführt.

Was viele Menschen sich wünschen, kommt in dem kleinen Land jedoch mit einer großen Einschränkung daher: Denn tatsächlich ändert sich an der Wochenarbeitszeit rein gar nichts, die Arbeit darf lediglich auf vier anstatt fünf Tage verteilt werden.

Das heißt: Wer das lange Wochenende will, arbeitet mit dem Segen der Regierung jetzt zehn statt acht Stunden täglich. Kritiker sprechen von einer Mogelpackung, während Befürworter darauf verweisen, dass die Menschen frei entscheiden könnten – und das doch der Sinn aller Mühen rundum die Flexibilisierung der Arbeitswelt sei.

„An Belgien zeigt sich, wie unterschiedlich die Debatte geführt und wie sehr um die Deutungshoheit gerungen wird, was eine Viertagewoche ausmacht“, sagt Jutta Rump. Die Direktorin des ­Instituts für Beschäftigung und Employability in Ludwigshafen findet, der Diskurs um die Viertagewoche wird oft zu eindimensional geführt. Die einen fordern die reduzierte Arbeitszeit bei vollem Gehalt und begründen das mit der Digitalisierung, die die Arbeitsprozesse automatisiere und die Wertschöpfung erhöhen würde.

Andere entgegnen, dass weniger Arbeitsstunden die Produktivität in Summe trotzdem beeinträchtigen und deshalb nur mit entsprechendem Lohnverzicht einhergehen ­dürfen. Rump glaubt, dass beide Parteien gute Argumente haben, es jedoch ­keine pauschale Antwort gibt. „Nicht jede Branche und jedes Unternehmen hat die gleichen Voraussetzungen“, erklärt die Wirtschaftswissenschaftlerin. Es gebe keine „One fits all“-­Lösung. Auch in Großbritannien und den USA testen Forscher, Unternehmer und Aktivisten derzeit eigene Modelle.

Startups zeigen, dass die 4-Tage-Woche geht

Das junge österreichische Unternehmen Bike Citizens hat sich an einer persönlichen Lösung versucht und vor sechs ­Jahren die Arbeitsabläufe so verändert, dass die Arbeitszeit von 38,5 Stunden an fünf Tagen pro Woche auf maximal 36 Stunden an vier Tagen gesunken ist – bei vollem Lohnausgleich. Ein Arbeitstag umfasse somit maximal neun Stunden, erklärt die Geschäftsführerin Elisabeth Felberbauer. „Je nach privater Situation haben wir die Arbeitszeit aber auch schon weiter verkürzt, sodass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bisweilen zwischen 30 und 36 Stunden pro Woche beschäftigt sind.“

Bike Citizens betreibt eine Karten-App für Radfahrerinnen und Radfahrer. Das Geschäftsmodell ist komplett digitalisiert. Das Team arbeitet zudem dezentral von Berlin und Wien aus, was ebenfalls vollständig digitalisierte Arbeitsprozesse voraussetzt. Das Unternehmen bringt also tendenziell gute Voraussetzungen für eine Viertagewoche mit.

Nicht alle Branchen haben gleiche Voraussetzungen

Problematischer geht es an anderer Stelle zu: Gerade die Pflege- und Gesundheitsbranche funktioniert derzeit nur über die Anwesenheit von ausreichend Personal. In diesen Bereichen herrscht jedoch ein drängender Fachkräftemangel. Dazu äußerte sich auch der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Steffen Kampeter, kürzlich öffentlich: „Wir haben einen gravierend anwachsenden Fachkräftemangel, während Deutschland über staatlich verordnete Arbeitszeitverkürzung diskutiert. Das passt doch nicht zusammen.“

Auch Rump meint, dass eine stabile demografische Entwicklung eine Grundvoraussetzung sei, um Arbeitszeit dort zu verkürzen, wo technologischer Fortschritt noch keine Abhilfe geschaffen hat. „Angestellte können im Krankenhaus zwar die Viertagewoche haben, aber man müsste für die anderen drei Tage entsprechend mehr Menschen einstellen, die jedoch de facto gar nicht da sind.“

Island-Experiment sorgt für Euphorie

Dass Deutschland derzeit so leidenschaftlich über die ­Viertagewoche debattiert, hängt auch mit einem geglückten ­Experiment in Island zusammen. Vier Jahre lang probierten die Isländer herum: Am ersten Testlauf 2015 nahmen bis zu 2.500 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer teil, am zweiten Durchgang ab 2017 mehr als 400 Personen. Zur Einordnung: In Island sind rund 200.000 Menschen erwerbstätig. Für das Land hat die Viertagewoche bei gleichbleibendem Gehalt funktioniert.

„Die Produktivität und die erbrachte Leistung blieben gleich oder verbesserten sich sogar bei den meisten Versuchsarbeitsplätzen“, schreibt Jack Kellam, einer der Autoren der Studie, im Vorwort. Um das zu erreichen, sind Arbeitsroutinen überarbeitet worden. Meetings wurden verkürzt oder durch E-Mails ersetzt. Auch suchten die Initiatoren gezielt nach Aufgaben, die sich streichen ließen.

Die Euphorie nach dem Experiment war groß und hat in Island auch zu politischen Veränderungen geführt. Die gesamte Verwaltung bekommt jetzt freitags frei. Damit sorgt die isländische Regierung für Tatsachen. Die Ergebnisse lassen sich jedoch nicht eins zu eins auf andere Volkswirtschaften übertragen. Island war in puncto Wochenarbeitszeit im weltweiten Vergleich weit vorn. Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit für Vollzeitbeschäftigte auf der Insel lag am Ende des Experiments im Jahr 2019 laut Eurostat bei 44 Stunden. In Deutschland waren es 41 Stunden.

Diese Modernisierung war insofern längst überfällig und dringend nötig. Im Resultat arbeiten die berechtigten Arbeitnehmenden jetzt 35 Stunden an vier Tagen, was strenggenommen nicht wirklich eine Viertagewoche ist. Die entspräche bei acht Stunden täglicher Arbeitszeit eher 32 Stunden. Nichtsdestotrotz zeigt sich hier das Potenzial modernisierter Arbeitsprozesse und der Wille zur Veränderung.

4-Tage-Woche macht ausgeglichener

Die größte Wirkung erzielte das Projekt bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern vor allem hinsichtlich des Wohl­befindens. Wie schon in anderen ähnlichen Versuchen berichteten die Teilnehmenden, dass sich ihre Work-Life-Balance deutlich verbessert habe. Die Hausarbeit konnten sie leichter während der Arbeitswoche erledigen, wovon das Familienleben am Wochenende stark profitiert habe. Vor allem Männer hätten mehr Verantwortung im Haushalt und bei der Kindererziehung übernommen. Sowohl Männer als auch Frauen hätten sich jedoch auch mehr um sich gekümmert und seien beispielsweise öfter zur Entspannung in Cafés gegangen.

Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer hätte sich ein neues Hobby gesucht oder angefangen, Sport zu treiben. „Probanden mit kürzeren Arbeitszeiten berichteten von einem deutlichen Vorteil in Bezug auf Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben“, schreibt Politikwissenschaftler Kellam in der Auswertung. „Die Menschen haben ein wesentlich ausgeglicheneres Leben geführt“, heißt es weiter.

Auch Elisabeth Felberbauer von Bike Citizens kann diesen ­Effekt bestätigen. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfolgen die unterschiedlichsten Freizeitaktivitäten an ihrem zusätzlichen freien Tag – angefangen von einer Runde Morgensport in leeren Fitness­centern über die Erledigung des Wocheneinkaufs in nicht überfüllten Kaufhäusern bis hin zu freiwilligen Ehrenämtern in verschiedenen Einrichtungen ist alles dabei.“ Sie beobachtet auch, dass die Team-Mitglieder montags oft mit frischen Ideen an den Arbeitsplatz zurückkommen.

„Genau in diesen Momenten, in denen man in Ruhe nachdenken kann und Zeit hat, die Gedanken zu ordnen, kommt einem ein Geistesblitz.“ Auch Felberbauer habe in ihrem vorigen Beruf mindestens 40 Stunden pro Woche gearbeitet und freitags oft auch in Schichten bis 20 oder 24 Uhr. „Da war das Wochenende dann relativ kurz“, so die Geschäftsführerin des App-Entwicklers. Echte ­Erholung? Fehlanzeige!

Einführung der 4-Tage-Woche ­wurde verpennt

Für die Wirtschaftswissenschaftlerin Rump ist das persönliche Wohlbefinden das stärkste Argument für die Viertagewoche. Sie weiß um die Verdichtung der Arbeit an vielen Stellen aufgrund der Digitalisierung. Denn wo Routinearbeiten automatisiert werden, wird mehr Zeit für komplexe To-dos frei. Das wiederum bringt Berufstätige auf Dauer an ihre Grenzen. Sie rät Firmen, in starken wirtschaftlichen Zeiten nicht nur in die Modernisierung des Geschäftsmodells und der Arbeitsprozesse zu investieren, sondern auch in das Wohlergehen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – nicht zuletzt durch flexiblere Arbeitsmodelle.

„Ich kann durchaus verstehen, warum der Wunsch nach einer geringeren Arbeitszeit so stark ist“, erklärt Rump. „Viele arbeiten am Limit.“ Unternehmen, die das nicht adressiert haben, hätten jetzt schlechte ­Karten hinsichtlich des Fachkräftemangels. Sie könnten im War-for-­Talents mit den Benefits vieler Firmen nicht mithalten.

Wer es bis jetzt nicht geschafft habe, sich zu modernisieren, stoße auf Probleme. „Die Partyjahre sind vorbei“, sagt Rump. „Die Herausforderungen sind derzeit enorm: Ein sich für den Arbeitsmarkt negativ entwickelnder demografischer Wandel führt zu Fachkräftelücken, die hohe Inflation wird uns aller Voraussicht nach in eine Rezession treiben.“ Das allein trübe die Aussichten auf eine flächendeckende Viertagewoche. Vielerorts wird sogar von Mehrarbeit anstatt einer verkürzten Arbeitszeit gesprochen.

So hat unter anderem Bundesfinanzminister Christian Lindner kürzlich auf Twitter die Deutschen auf viele Überstunden eingeschworen, um den Wohlstand zu sichern. Siegfried Russwurm, Chef des Bundesverbands der Deutschen Industrie, plädierte im Juni dieses Jahres sogar für eine generelle 42-Stunden-Woche, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. Der Ton verschärft sich. „Die Einführung der Viertagewoche haben wir schlicht verpennt“, sagt Arbeitsforscherin Rump.

Ein mächtiger Arbeitgeber verändert alles

Auf die Frage, ob sie der zukünftigen Einführung einer flächen­deckenden verkürzten Arbeitszeit derzeit pessimistisch gegenüberstehe, antwortet sie mit einem klaren Ja: „Die Voraussetzungen sind aktuell ganz einfach nicht gegeben.“ Sie plädiert gegen eine staatlich verordnete Arbeitszeitverkürzung und rät Arbeitnehmenden und Arbeitgebenden, sich dem Thema über Vertragsverhandlungen zu nähern – entweder über Tarif- oder aber individuelle Arbeitsverträge.

„Wo es möglich ist, wird sich eine Lösung finden. Aber man muss sich eben zusammensetzen.“ In Deutschland müssten Arbeitgebende sowieso einem Teilzeitwunsch nachkommen, solange kein dringendes betriebliches Interesse dagegenspreche. Wer es sich leisten kann, wird also auch an vier Tagen in der Woche arbeiten können. „Im ­Grunde gibt es dafür bereits Instrumente“, erklärt sie.

„Was wir derzeit sehen, sind viele spannende Testläufe, die zu neuen Erfahrungen führen“, erklärt die Wirtschaftswissenschaftlerin. Sie glaubt, dass nach der schwachen wirtschaftlichen Phase auch wieder ein Aufschwung kommt, der nicht zuletzt eine Renaissance der verkürzten Arbeitszeit einläuten wird. Zudem setzt sie auf den Henry-Ford-Effekt: „Der erste große Arbeitgeber, der es sich leisten kann, aufgrund technologischen Fortschritts sein Geschäftsmodell zu sichern und gleichzeitig für neue Arbeitsstandards sorgen zu können, wird zwangsläufig eine ­immense Sogwirkung auf den ganzen Markt haben“, sagt Rump.

Der Autobauer Henry Ford hatte einst mit der Einführung der Fließbandarbeit seine Produktion steigern können und einen Teil der Gewinne an die Mitarbeitenden weitergegeben, indem er von einer Sechstage- auf eine Fünftagewoche bei gleicher Bezahlung wechselte. „So ein mächtiger Arbeitgeber verändert dann alles!“

