Stellenanzeigen mit 4-Tage-Woche versechsfacht – das sind die Top-Branchen

Die 4‑Tage-Woche sei utopisch, raunen Kritiker. Parallel bieten aber immer mehr Unternehmen die Arbeit an vier Tagen pro Woche an. Allein in diesem Jahr sind bereits 85.703 Stellenanzeigen von 13.171 Unternehmen geschaltet worden.