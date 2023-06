4-Tage-Woche: Die Welt des Frank Thelen funktioniert nicht mehr

Die Arbeitswelt ist im Wandel. Punkt. Und das heißt, sie verändert sich und ist nicht mehr die gleiche wie vor 30, 50 oder 150 Jahren. Viele Menschen, die sich öffentlich innovativ geben, werfen gerne mit diesem Satz um sich, und zeigen dann an anderer Stelle jedoch ein ganz anderes Gesicht – so auch Ex-DHDL-Juror und Tech-Investor Frank Thelen, der auf Linkedin schreibt: „Mit einer Vier-Tage-Woche funktioniert unsere Welt nicht.“ Was er damit sagen will: Arbeitszeitverkürzung führe zu Wohlstandsverlust. Ist das wirklich so?

4-Tage-Woche: Arbeitszeitverkürzung nur logisch

Historisch gesehen lässt sich sagen, dass Wohlstand immer mit einer Arbeitszeitverkürzung einher ging. Tatsächlich ist die heutige Fünf-Tage-Woche mit 40 Arbeitsstunden noch jung und keinesfalls ein Naturgesetz, das die Welt in den Fugen hält, wie Thelen es vorgibt. In Deutschland haben wir sie flächendenkend seit 1983, einige Firmen experimentierten schon 1955 damit. In den USA hat Henry Ford sie 1914 für seinen Automobilkonzern angekündigt und flächendeckend gilt sie in den Vereinigten Staaten seit den 1930ern als etabliert.

Zuvor galt die Sechs-Tage-Woche mit 48 Arbeitsstunden. Etwas detaillierter betrachtet lohnt ein Blick in belastbare Zahlen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Sie zeigen, dass wir über die Jahre deutlich Arbeitszeit verkürzten und zwar ohne großen Wohlstandsverlust. Die Deutschen arbeiten im Schnitt heute 1.349 Stunden pro Jahr. Vor 30 Jahren waren es 1.554 Stunden, vor 50 Jahren waren es 2.155 Stunden und wenn wir 150 Jahre zurückschauen, dann waren es sogar satte 3.284 Stunden.

Die Arbeitszeit hat sich somit in 150 Jahren um rund 60 Prozent reduziert – dennoch ist der Wohlstand gestiegen. 1950 lag das deutsche Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in heutiger Kaufkraft gemessen bei 2,15 US-Dollar. 2017 waren es bereits 36,93 Dollar pro Stunde. Unser Wohlstand stieg also in 67 Jahren um 1.600 Prozent, obwohl die Arbeitszeit um 43 Prozent sank. Leider lassen sich die Daten nicht 150 Jahre zurückverfolgen, aber es ist unwahrscheinlich, dass es den Menschen hierzulande um 1870 besser ging.

Dass wir die Arbeitszeit verkürzen und den Wohlstand steigern konnten, hängt mit der Modernisierung produzierender Arbeitsabläufe zusammen. Angefangen beim Rad über den Webstuhl bis zum Fließband haben wir als Gesellschaft mit diesen innovativen Erfindungen viele Prozesse effizienter gestaltet. Computer und künstliche Intelligenzen brachten und bringen uns den nächsten Produktivitätsbooster und könnten in jedem Fall dazu führen, dass wir die nächste Hürde der Arbeitszeitverkürzung nehmen. Die Betonung liegt auf „könnten“.

Zur Wahrheit gehört, dass die, die eine Vier-Tage-Woche heute als utopisch bezeichnen, ihre Organisationen über die letzten Jahre kaum innoviert haben. Jutta Rump vom Institut für Beschäftigung und Employability brachte es kürzlich im Interview mit dem t3n Magazin auf den Punkt: „Die Einführung der Vier-Tage-Woche haben wir schlicht verpennt!“ Was sie meint, ist, dass Unternehmen es in den Partyjahren verpasst hätten, ihre Geschäftsmodelle zu innovieren. Jetzt, in der Krise, rufen sie nach Überstunden, um den Profit zu erhalten.

Von jemanden wie Thelen, der sich als fortschrittlicher Geist gibt, müssen wir mehr Gedankentiefe erwarten. Er selbst arbeitet gerne viel und lange, schreibt er auf Linkedin. Das darf er auch. Genauso wie Menschen es auch gerne andersherum dürfen. Das gesteht er ihnen immerhin zu. Eine flächendeckende Arbeitsverkürzung ist jedoch der nächste logische Schritt, der mit der digitalen Revolution einhergehen muss. „Mit einer Vier-Tage-Woche funktioniert unsere Welt nicht“, sagt er? Nein, es ist nur seine Welt, die dann nicht funktioniert.

Henry-Ford-Effekt – wer macht’s vor?

Ich möchte eine aufregendere Perspektive mitgeben: Der erste große Arbeitgeber, der es sich leisten kann, aufgrund technologischen Innovation sein Geschäftsmodell zu sichern und dabei gleichzeitig für neue Arbeitsstandards sorgen zu können, wird zwangsläufig eine immense Sogwirkung auf den Arbeitsmarkt haben. Ich nenne das den Henry-Ford-Effekt. Und der wird kommen. Nicht zuletzt der Fachkräftemangel sowie die Folgen der Verdichtung der Arbeit bewirken, dass auch dieser Fortschritt sich nicht aufhalten lässt.

