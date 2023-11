Wir hoffen, du hattest einen guten Tag, und wollen dir jetzt noch ein paar spannende Informationen mit auf den Weg in den Abend geben. t3n Daily gibt es auch als Newsletter. Hier kommen die Themen des Tages.

Black Friday: Hier gibt es die Schnäppchen

Na, heute schon ein Schnäppchen gemacht? Zugegeben, es ist gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten: Saturn, Amazon, Otto und viele mehr locken mit Angeboten – doch wo gibt es denn nun den günstigen Wischroboter oder das Microsoft-Office-Paket zum besten Preis? Welche Apple-Produkte sind reduziert und was macht Samsung? Kein Grund zum Verzweifeln – in unserer praktischen Übersicht kannst du dir diese (und weitere) Fragen einfach mit ein paar Klicks beantworten. Frohes Shoppen!

Erfolg für die europäische Raumfahrt

Die europäische Schwerlastrakete Ariane 6 hat eine wichtige Hürde auf dem Weg ins Weltall genommen: Das Haupttriebwerk brannte bei einem Test volle sieben Minuten lang. Das entspricht der Dauer eines echten Starts – damit rückt auch der Testflug, der 2024 stattfinden soll, in greifbare Nähe. Bis es so weit ist, müssen allerdings noch weitere Tests absolviert werden, darunter auch einer des Vinci-Triebwerks der Oberstufe im deutschen Testzentrum Lampoldshausen.

SBF macht jetzt in Fisch

Im New Yorker Gefängnis zeigt der ehemalige Kryptomilliardär Sam Bankman-Fried seine unkonventionelle Seite, indem er auf den Handel mit Fisch setzt. Dieser eigenwillige Wirtschaftsansatz entspringt der langjährigen Tradition von Fisch als Gefängniswährung, wobei Makrelen seit dem Zigarettenverbot 2004 in Bundesgefängnissen eine bevorzugte Stellung eingenommen haben. Bankman-Fried, ein erfahrener Trader, hat das erkannt und sich bereits erste Dienstleistungen durch den Fischhandel sichern können.

Das war es schon wieder mit dem t3n Daily für heute.

