ChatGPTs politische Haltung und mehr Foldables von Samsung

Forscher der University of East Anglia haben herausgefunden, dass der KI-Chatbot ChatGPT politisch eher links steht. Bei Tests, in denen die Chat-KI aufgefordert wurde, als bestimmte Politiker:innen aufzutreten, identifizierten sie eine Vorliebe für die Demokraten in den USA und die Labour Party in Großbritannien. Damit Sprach-KI nicht das politische Meinungsbild beeinflussen, sollen die Ergebnisse dabei helfen, die Bots besser zu regulieren und transparenter zu gestalten.

Samsung will noch mehr falten

Neben dem Galaxy Z Fold und Flip wird es Samsung zufolge bald auch Tablets und Notebooks mit faltbaren Bildschirmen geben. Laut TM Roh, dem Chef von Samsungs Mobilsparte, ist der Formfaktor Teil der menschlichen Geschichte und Natur. Auch weitere Hersteller wie Apple dürften von Samsungs Displayplänen profitieren: Seit einer Weile gehen namhafte Analysten davon aus, dass Apple schon 2024 ein faltbares iPad präsentieren könnte.

KI verwirrt KI

Nach afrikanischen Ländern gefragt, die mit dem Buchstaben K beginnen, setzt die englische Version von Google aktuell ein ziemlich konfuses Ergebnis auf Platz 1 der Suchergebnisse. Das kommt von einer KI-Newsseite, die ChatGPT zitiert – und postuliert, dass es kein afrikanisches Land mit K gibt. Die geografische Verwirrung setzt sich auch bei Googles KI-Modus, der Search Generative Experience, fort: Die fasst verschiedene Suchergebnisse zusammen und hat auch Probleme mit dem Alphabet. Von Google heißt es dazu, man habe „starke Schutzmechanismen eingebaut, um Ungenauigkeiten zu vermeiden, aber wie alle LLM-basierten Erfahrungen ist die generative KI in Search experimentell und kann Fehler machen“.

